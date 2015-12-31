台湾央行：元旦起14天期存单于发行前两天下午17:10公告

路透台北12月31日 - 台湾央行周四表示，自2016年1月1日起调整定期存单发行资讯的公告时间，其中14天期存单将在发行日前两个营业日的17:10第一次公告，发行当日8:45第二次公告。

央行称，弹性天期存单将在发行日前三至五个营业日17:10第一次公告，发行当日8:45第二次公告。

央行并指出，每月25日公告次月标售存单的资讯，若遇假日则视情况提前或延后一个营业日公告。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)