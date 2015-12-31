《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月31日

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *宁波开发 30 5 9 2016/1/4-1/5簿记 上海银行 AA+(联合资信)2016/1/6 2016/1/7 投资集团 光大银行 AA-(中债资信) ======================================================================================= *无锡产业 50 10 9 2016/1/4簿记 招商银行 AAA(联合资信)2016/1/5 2016/1/6 发展集团 AA-(中债资信) ======================================================================================= *中国航空技术 100 20 9 2016/1/4-1/5簿记 中国银行 AAA 2016/1/6 2016/1/7 国际控股 进出口行 ======================================================================================= *陕西有色金属 300 30 7 2016/1/4簿记 国开行 AAA(中诚信) 2016/1/6 2016/1/7 控股集团 浦发银行 AAA-(中债资信) ======================================================================================= 宏图高科 6 6 8 12/31-1/4簿记 中信银行 AA 2016/1/5 2016/1/6
=======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国新兴集团 12 5 12 2016/1/6簿记 北京银行 AA+ 2016/1/7 2016/1/8
广发银行 ======================================================================================= *北京王府井 28 12 12 2016/1/8簿记 北京银行 AA+ 2016/1/11 2016/1/12 国际商业发展 ======================================================================================= *广汇能源 20 10 12 2016/1/6-1/7簿记 中信银行 AA 2016/1/8 2016/1/11 ======================================================================================= 盐城东方 15 5 12 2016/1/4簿记 民生银行 AA 2016/1/5 2016/1/6 投资开发集团 ======================================================================================= 亨通集团 12 12 12 2016/1-5-1/6簿记 中信银行 AA 2016/1/7 2016/1/8 ======================================================================================= 山西晋城 10 10 12 2016/1/6簿记 交通银行 AAA 2016/1/8 2016/1/11 无烟煤矿业集团 ======================================================================================= 一心堂 8 4 12 2016/1/7簿记 浦发银行 AA 2016/1/11 2016/1/12
=======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *无锡灵山文化 3.5 3.5 5 2016/1/8簿记 民生银行 AA 2016/1/11 2016/1/12 旅游集团 ======================================================================================= *扬州瘦西湖 15 7.5 永续 2016/1/8簿记 民生银行 AA 2016/1/11 2016/1/12 旅游发展集团 (每三年重置票面利率) 招商银行 ======================================================================================= 青建集团 10 5 3 2016/1/4-1/5簿记 浦发银行 AA 2016/1/6 2016/1/7 ======================================================================================= 南京新港 22 5 3 2016/1/5簿记建档 南京银行 AA+ 2016/1/6 2016/1/7 开发总公司 浦发银行 ======================================================================================= 株洲市城市 11 11 5 2016/1/6簿记 中信银行 AA+ 2016/1/8 2016/1/11 建设发展集团 ======================================================================================= 江苏省张家港 5 3 3 2016/1/7-1/8簿记 中信银行 AA 2016/1/11 2016/1/12 经济开发区实业总公司 ======================================================================================= 江苏华西集团 10 5 3 2016/1/5-1/6簿记 民生银行 AA 2016/1/7 2016/1/8 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行的项目收益票据(PRN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 =======================================================================================
5.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 6.以下为将发行或申请发行集优票据 (符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。