《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月31日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *宁波开发 30 5 9 2016/1/4-1/5簿记 上海银行 AA+(联合资信)2016/1/6 2016/1/7 投资集团 光大银行 AA-(中债资信) ======================================================================================= *无锡产业 50 10 9 2016/1/4簿记 招商银行 AAA(联合资信)2016/1/5 2016/1/6 发展集团 AA-(中债资信) ======================================================================================= *中国航空技术 100 20 9 2016/1/4-1/5簿记 中国银行 AAA 2016/1/6 2016/1/7 国际控股 进出口行 ======================================================================================= *陕西有色金属 300 30 7 2016/1/4簿记 国开行 AAA(中诚信) 2016/1/6 2016/1/7 控股集团 浦发银行 AAA-(中债资信) ======================================================================================= 宏图高科 6 6 8 12/31-1/4簿记 中信银行 AA 2016/1/5 2016/1/6

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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国新兴集团 12 5 12 2016/1/6簿记 北京银行 AA+ 2016/1/7 2016/1/8

广发银行 ======================================================================================= *北京王府井 28 12 12 2016/1/8簿记 北京银行 AA+ 2016/1/11 2016/1/12 国际商业发展 ======================================================================================= *广汇能源 20 10 12 2016/1/6-1/7簿记 中信银行 AA 2016/1/8 2016/1/11 ======================================================================================= 盐城东方 15 5 12 2016/1/4簿记 民生银行 AA 2016/1/5 2016/1/6 投资开发集团 ======================================================================================= 亨通集团 12 12 12 2016/1-5-1/6簿记 中信银行 AA 2016/1/7 2016/1/8 ======================================================================================= 山西晋城 10 10 12 2016/1/6簿记 交通银行 AAA 2016/1/8 2016/1/11 无烟煤矿业集团 ======================================================================================= 一心堂 8 4 12 2016/1/7簿记 浦发银行 AA 2016/1/11 2016/1/12

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3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *无锡灵山文化 3.5 3.5 5 2016/1/8簿记 民生银行 AA 2016/1/11 2016/1/12 旅游集团 ======================================================================================= *扬州瘦西湖 15 7.5 永续 2016/1/8簿记 民生银行 AA 2016/1/11 2016/1/12 旅游发展集团 (每三年重置票面利率) 招商银行 ======================================================================================= 青建集团 10 5 3 2016/1/4-1/5簿记 浦发银行 AA 2016/1/6 2016/1/7 ======================================================================================= 南京新港 22 5 3 2016/1/5簿记建档 南京银行 AA+ 2016/1/6 2016/1/7 开发总公司 浦发银行 ======================================================================================= 株洲市城市 11 11 5 2016/1/6簿记 中信银行 AA+ 2016/1/8 2016/1/11 建设发展集团 ======================================================================================= 江苏省张家港 5 3 3 2016/1/7-1/8簿记 中信银行 AA 2016/1/11 2016/1/12 经济开发区实业总公司 ======================================================================================= 江苏华西集团 10 5 3 2016/1/5-1/6簿记 民生银行 AA 2016/1/7 2016/1/8 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行的项目收益票据(PRN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 =======================================================================================

5.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 6.以下为将发行或申请发行集优票据 (符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具):