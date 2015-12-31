中港个股：中兴通讯旗下手机生产商努比亚获得苏宁润东19.3亿元注资

路透上海12月31日 - 中国大型通讯设备生产商--中兴通讯 周四公告称，旗下手机设备子公司努比亚技术公司获得苏宁润东股东投资管理公司19.3亿元人民币的投资，苏宁润东将获得努比亚33.33%股权。

苏宁润东为苏宁云商 大股东苏宁控股集团在上海自贸区设立的控股子公司。增资完成后，努比亚的原有股东--中兴通讯和英才投资将分别持有努比亚60%和6.67%股权。

根据双方签定的协议，在努比亚再次融资情况下，苏宁润东拥有优先认购权；若努比亚以新低价格发行任何新股、可转债或增发任何期权，苏宁润东可按约定价格进一步获得努比亚发行的股权。

另外，若努比亚符合上市条件，苏宁润东可提出启动首次公开发行（IPO）请求；若现有股东不同意IPO，苏宁润东有权按约定价格将持股出售给持反对意见的股东。

中兴通讯称，本次增资将解决努比亚在一定发展时期的战略性资金来源，加大努比亚品牌投入力度，提升努比亚品牌知名度及覆盖度，提升努比亚产品综合竞争力，完善周边业务生态链，为努比亚提供进一步发展空间。

苏宁控股新闻稿指出，苏宁润东是苏宁控股集团五大产业板块之一的投资集团。依托苏宁控股集团的产业基础，苏宁润东将打造与集团产业地位相匹配的投资管理能力，投资方向包括互联网零售、TMT（通信、媒体和科技）、文化娱乐、金融服务等产业领域。而以努比亚为代表的智能硬件领域是苏宁润东在投资领域的重点投资方向之一。