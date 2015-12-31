台湾汇市：台币早盘实质汇价随亚币走贬，进口商和外商银买美元

香港已公布经济指标--2017/1/20
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透台北12月31日 - 台币兑美元 周四早盘实质汇价走贬。汇银人士表示，随着亚币尤其是人民币的走弱，台币在外商银和进口商美元买盘出笼下走跌，不过出口商的抛汇则限缩了跌势。
汇银人士指出，继上日汇市爆出大量，今日交投也算活络。尽管年底前市场本认为盘势陷入盘整，不过亚币明显走弱下，拖累了台币走势。
〞大家预期美元走强、亚币走弱，有人先建部位等明年了。〞一位本地商银交易人士说。
他们并表示，月底之际也有不少寿险业的美元买盘出笼，市场看贬台币的气氛偏浓，尤其是台湾总体经济明年首季的表现可能仍疲弱。
本地时间10:24，韩元兑美元 报1,172.5，上日收在1,169.6；台股加权指数 则涨0.07%。
至于中国人民币兑美元 开盘报6.4940元，上日收报6.4902元。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇 报32.965/33.005，上日收在33.105。
台币早盘实质交易区间落在32.883-32.915；上日在32.799-32.900。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.850-32.930
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--更新版 1-《全球汇市》美元兑商品货币走强，因油价回落 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
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