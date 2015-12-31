台湾汇市：台币早盘实质汇价随亚币走贬，进口商和外商银买美元

路透台北12月31日 - 台币兑美元 周四早盘实质汇价走贬。汇银人士表示，随着亚币尤其是人民币的走弱，台币在外商银和进口商美元买盘出笼下走跌，不过出口商的抛汇则限缩了跌势。

汇银人士指出，继上日汇市爆出大量，今日交投也算活络。尽管年底前市场本认为盘势陷入盘整，不过亚币明显走弱下，拖累了台币走势。

〞大家预期美元走强、亚币走弱，有人先建部位等明年了。〞一位本地商银交易人士说。

他们并表示，月底之际也有不少寿险业的美元买盘出笼，市场看贬台币的气氛偏浓，尤其是台湾总体经济明年首季的表现可能仍疲弱。

本地时间10:24，韩元兑美元 报1,172.5，上日收在1,169.6；台股加权指数 则涨0.07%。

至于中国人民币兑美元 开盘报6.4940元，上日收报6.4902元。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇 报32.965/33.005，上日收在33.105。

台币早盘实质交易区间落在32.883-32.915；上日在32.799-32.900。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.850-32.930

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