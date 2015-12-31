更新版 1-《中国企业债发行日程表》--12月31日

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
(新增更多内容) 欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *枝江市国有 8 7 2016年1月8日 -- AA 2016/1/11-1/12 东方花旗证券 资产经营中心 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 湖南邵东 10 7 *2016年1月8日 -- AA- *2016/1/11-1/12 东吴证券 创新创业示范基地建设专项债券 (第3-7每年末还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= *江西省投资 10 10 2016年1月8日 -- AA+ 2016/1/11-1/14 申万宏源证券 集团 (第五年末附发行人票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= 十堰市城市 15 10 *2016年1月8日 -- AA *2016/1/11-1/13 长江证券 基础设施建设投资 (第3-6每年末还10%本金/第7-10每年末还15%本金) ========================================================================================= 重庆缙云 12 7 12/30簿记建档 *4.50% AA 12/31-2016/1/5 广州证券 资产经营 (第3-7每年末还20%本金/重庆三峡担保集团股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 重庆市潼南区 20 7 12/30簿记建档 *4.99% AA 12/31-2016/1/5 开源证券 城市建设投资 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 上海城建集团 20 7 2016/1/5簿记建档 -- AAA 2016/1/6-1/7 平安证券
(第3-7每年末还20%本金) 瑞银证券 ========================================================================================= 贵州东湖 8 7 2016/1/5簿记 上限6.00% AA 2016/1/6-2016/1/8 华创证券 新城市建设投资 (第3-7每年末还20%本金/自有土地使用权担保) ========================================================================================= 西安沣东 20 7 2016/1/7簿记 -- AA 2016/1/8-1/12 西部证券 发展集团 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 江苏如东县 12 7 2016/1/7簿记 -- AA 2016/1/8-1/12 东吴证券 2013-2017年棚户区 (第2-7每年末还5%、15%、20%、20%、20%、20%本金) 改造项目(一期)项目收益债 (江苏省信用再担保提供担保) ========================================================================================= 仪征城市 7 7 2016/1/7簿记 -- AA 2016/1/8-1/13 申万宏源证券 建设发展 (第3-7每年末还20%本金/瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= 平阳县 15 7 2016/1/7簿记 -- AA 2016/1/8-1/14 国信证券 国资发展 (第3-7每年末还20%本金) =========================================================================================
以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 西咸新区 5 10 12/30簿记建档 *6.99% AA 12/31-2016/1/5 银河证券 鸿通管廊投资 (第6-10每年末还20%本金/陕西省西咸新区沣西新城开发建设集团担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 神木县国有 8 4 推迟发行 -- AA+ -- 银河证券 资产运营 (附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。