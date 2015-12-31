台湾债市：封关日早盘交易清淡，留意收盘刻意打高殖利率

香港已公布经济指标--2017/1/20
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透台北12月31日 - 台湾公债次级市场周四交投冷清，提前封关意味浓厚。不过交易商表示，收盘前还是要留意交易商为降低来年评价基期，刻意以少量筹码打高殖利率的动作。
对于元旦后走势，他们指出，虽然诸多条件均有利多头，但毕竟殖利率已来到历史低位，再向下空间不但有限，还要提防交易商随时获利了结的卖压，因此持券观望、等待高点再行承接较为保险。
〞封关应该会打高吧，对明年操作比较有利。〞一位大型证券商交易员说。
他们预估，短期内五年公债104/13期的殖利率将在0.58-0.62%之间波动，10年券104/12期则在1.01-1.05%之间。
本地时间10:33，五年券104/13期 涨0.25基点至0.6175%，成交1.5亿台币；10年券104/12 未成交；至于台股加权指数 则涨0.06%。
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--美国债市：公债价格持平，因股市下跌且七年期券标售需求疲弱 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
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