台湾债市：封关日早盘交易清淡，留意收盘刻意打高殖利率

路透台北12月31日 - 台湾公债次级市场周四交投冷清，提前封关意味浓厚。不过交易商表示，收盘前还是要留意交易商为降低来年评价基期，刻意以少量筹码打高殖利率的动作。

对于元旦后走势，他们指出，虽然诸多条件均有利多头，但毕竟殖利率已来到历史低位，再向下空间不但有限，还要提防交易商随时获利了结的卖压，因此持券观望、等待高点再行承接较为保险。

〞封关应该会打高吧，对明年操作比较有利。〞一位大型证券商交易员说。

他们预估，短期内五年公债104/13期的殖利率将在0.58-0.62%之间波动，10年券104/12期则在1.01-1.05%之间。

本地时间10:33，五年券104/13期 涨0.25基点至0.6175%，成交1.5亿台币；10年券104/12 未成交；至于台股加权指数 则涨0.06%。

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