台湾债市：10年公债殖利率小跌封关，新年开红盘变动料有限

* 10年公债殖利率全年跌59基点 * 元旦后再跌空间有限，逢高承接较安全 * 下周104/12期殖利率短期先看0.97-1.05% 路透台北12月31日 - 台湾指标10年公债 殖利率周四封关日收低。交易商表示，主要因交易 商年底作价影响，由于成交量相当少，无碍于市场对后市的判断。 10年期公债殖利率 全年共计下跌59基点，多数交易商荷包满满。不过对于元旦后走势，他们 指出，虽然诸多条件有利多头，但毕竟殖利率已来到历史低位，再向下空间不但有限，还要提防短多随时获利 了结的卖压，因此持券观望、等待高点再行承接较为保险。 〞一开年会走小多，但(殖利率)下去就是卖。〞一位证券商交易主管说。 他表示，央行年底降息产生的货币乘数效果，会在明年3、4月浮现，搭配第二季GDP好转，以及夏季举办 奥运的消费需求，明年第二季开始对债市多头较为不利。因此第一季只要殖利率有出现低点，反而是出货的好 时机。 另一银行交易员则称，债市缺乏新的利多题材刺激，且美债短线偏空，因此殖利率向下空间有限。不过宽 松的资金环境对利空有抵抗力，因此元月债市殖利率应该不会脱离区间盘整。 一大型票券商主管认为，从美债长期走势来看，殖利率趋势向下，且台湾经济逐渐与中国挂钩，在未来中 国利率很可能只降不升的预期下，台债长线走多的机率偏高。 不过他也强调，元旦过后将陆续标售三年、20年期公债，在标债变数尚未厘清前，殖利率下行空间有限。 2015年五年公债殖利率 则跌48.05基点。他们预估，下周五年公债104/13期殖利率将在0.58-0 .65%之间波动，10年券104/12期则在0.97-1.05%之间整理。 根据路透调查，交易商对明年第一季心态仍旧偏多，预计在经济未见好转、央行再降息机率存在等题材烘 托下，10年券殖利率变动区间在0.90%-1.10%，大区间0.80%-1.20%；五年券殖利率变动区间在0.55%-0.65%， 大区间0.50%-0.70%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +0.25 0.6175% 0.6100-0.6175% 5.5 10 104/12 -1.50 1.0120% 1.0000-1.0230% 5.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 1.5810% 10 104/12 1.0120% 5 104/13 0.6175% 3 105/1 0.4400% 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)