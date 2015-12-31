台湾债市：10年公债殖利率小跌封关，新年开红盘变动料有限

香港已公布经济指标--2017/1/20
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
* 10年公债殖利率全年跌59基点 * 元旦后再跌空间有限，逢高承接较安全 * 下周104/12期殖利率短期先看0.97-1.05% 路透台北12月31日 - 台湾指标10年公债 殖利率周四封关日收低。交易商表示，主要因交易 商年底作价影响，由于成交量相当少，无碍于市场对后市的判断。 10年期公债殖利率 全年共计下跌59基点，多数交易商荷包满满。不过对于元旦后走势，他们 指出，虽然诸多条件有利多头，但毕竟殖利率已来到历史低位，再向下空间不但有限，还要提防短多随时获利 了结的卖压，因此持券观望、等待高点再行承接较为保险。 〞一开年会走小多，但(殖利率)下去就是卖。〞一位证券商交易主管说。 他表示，央行年底降息产生的货币乘数效果，会在明年3、4月浮现，搭配第二季GDP好转，以及夏季举办 奥运的消费需求，明年第二季开始对债市多头较为不利。因此第一季只要殖利率有出现低点，反而是出货的好 时机。 另一银行交易员则称，债市缺乏新的利多题材刺激，且美债短线偏空，因此殖利率向下空间有限。不过宽 松的资金环境对利空有抵抗力，因此元月债市殖利率应该不会脱离区间盘整。 一大型票券商主管认为，从美债长期走势来看，殖利率趋势向下，且台湾经济逐渐与中国挂钩，在未来中 国利率很可能只降不升的预期下，台债长线走多的机率偏高。 不过他也强调，元旦过后将陆续标售三年、20年期公债，在标债变数尚未厘清前，殖利率下行空间有限。 2015年五年公债殖利率 则跌48.05基点。他们预估，下周五年公债104/13期殖利率将在0.58-0 .65%之间波动，10年券104/12期则在0.97-1.05%之间整理。 根据路透调查，交易商对明年第一季心态仍旧偏多，预计在经济未见好转、央行再降息机率存在等题材烘 托下，10年券殖利率变动区间在0.90%-1.10%，大区间0.80%-1.20%；五年券殖利率变动区间在0.55%-0.65%， 大区间0.50%-0.70%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +0.25 0.6175% 0.6100-0.6175% 5.5 10 104/12 -1.50 1.0120% 1.0000-1.0230% 5.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 1.5810% 10 104/12 1.0120% 5 104/13 0.6175% 3 105/1 0.4400% 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。