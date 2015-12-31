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亚洲 | 2015年 12月 31日 星期四 14:04 BJT

台湾债市：10年公债殖利率小跌封关，新年开红盘变动料有限

* 10年公债殖利率全年跌59基点
    * 元旦后再跌空间有限，逢高承接较安全
    * 下周104/12期殖利率短期先看0.97-1.05%

    路透台北12月31日 - 台湾指标10年公债 殖利率周四封关日收低。交易商表示，主要因交易
商年底作价影响，由于成交量相当少，无碍于市场对后市的判断。
    
    10年期公债殖利率 全年共计下跌59基点，多数交易商荷包满满。不过对于元旦后走势，他们
指出，虽然诸多条件有利多头，但毕竟殖利率已来到历史低位，再向下空间不但有限，还要提防短多随时获利
了结的卖压，因此持券观望、等待高点再行承接较为保险。     
    
    〞一开年会走小多，但(殖利率)下去就是卖。〞一位证券商交易主管说。    
    
    他表示，央行年底降息产生的货币乘数效果，会在明年3、4月浮现，搭配第二季GDP好转，以及夏季举办
奥运的消费需求，明年第二季开始对债市多头较为不利。因此第一季只要殖利率有出现低点，反而是出货的好
时机。
    
    另一银行交易员则称，债市缺乏新的利多题材刺激，且美债短线偏空，因此殖利率向下空间有限。不过宽
松的资金环境对利空有抵抗力，因此元月债市殖利率应该不会脱离区间盘整。
    
    一大型票券商主管认为，从美债长期走势来看，殖利率趋势向下，且台湾经济逐渐与中国挂钩，在未来中
国利率很可能只降不升的预期下，台债长线走多的机率偏高。
    
    不过他也强调，元旦过后将陆续标售三年、20年期公债，在标债变数尚未厘清前，殖利率下行空间有限。
    
    
    2015年五年公债殖利率 则跌48.05基点。他们预估，下周五年公债104/13期殖利率将在0.58-0
.65%之间波动，10年券104/12期则在0.97-1.05%之间整理。        
    
    根据路透调查，交易商对明年第一季心态仍旧偏多，预计在经济未见好转、央行再降息机率存在等题材烘
托下，10年券殖利率变动区间在0.90%-1.10%，大区间0.80%-1.20%；五年券殖利率变动区间在0.55%-0.65%，
大区间0.50%-0.70%。     
   
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                              (亿台币)
 期                                                               
  5  104/13                    +0.25     0.6175%  0.6100-0.6175%       5.5
 10  104/12                    -1.50     1.0120%  1.0000-1.0230%       5.0
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  30    104/11                      没有成交
  20    104/14                       1.5810%
  10    104/12                       1.0120%
   5    104/13                       0.6175%
   3     105/1                       0.4400%
   2    104/10                      没有成交
 (完)     

 (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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