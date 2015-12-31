中国外汇：个别银行因年底清算及假期因素暂停电子渠道个人结售汇

香港已公布经济指标--2017/1/20
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透上海12月31日 - 因业务系统升级以及年终决算需要，部分银行电子渠道个人结售汇业务暂停一天；截止目前，建行 和中国银行 公告暂停一天，工商银行 业务正常。但各家银行的营业网点渠道个人结售汇业务均未受影响。
建行相关人士表示，暂停电子渠道个人结售汇业务是为了配合系统升级。中行、建行官网亦公告指出，周四8:00至2016年1月1日暂停开放网银结售汇业务，1月2日8:00恢复正常交易。
有银行业人士就指出，“这应该是配合外汇局做好个人外汇业务监测系统上线工作。”
交通银行 则公告自12月31日下午18时至24时暂停办理个人结售汇业务，同时，明年1月1日至1月3日的个人结售汇业务也将暂停办理。
而工行则未有相关公告，工行相关人士对路透表示，工行电子渠道个人结售汇业务正常，如果需要暂停一定会提前公告。
另一工行内部人士称，“工行也有例行维护，但一般都不会在白天暂停服务，大多会选择在半夜12点后到凌晨4点之间。”
国家外管局10月22日发布通知称，拟于2016年1月1日停止使用个人结售汇管理信息系统，正式上线个人外汇业务监测系统。
但是中行相关人士强调，这是例行的年终决算，也有系统升级需要，以前暂停时间会更长，如今不过需要几个小时，“暂停一天不过为了谨慎打出余量来。”
中行官网还特别指出，电子渠道暂停期间可前往营业网点办理个人结售汇等相关业务。公告表述与2014年基本无异。（完） (发稿 张金栋；审校 毕晓雯)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。