中国外汇：个别银行因年底清算及假期因素暂停电子渠道个人结售汇

路透上海12月31日 - 因业务系统升级以及年终决算需要，部分银行电子渠道个人结售汇业务暂停一天；截止目前，建行 和中国银行 公告暂停一天，工商银行 业务正常。但各家银行的营业网点渠道个人结售汇业务均未受影响。

建行相关人士表示，暂停电子渠道个人结售汇业务是为了配合系统升级。中行、建行官网亦公告指出，周四8:00至2016年1月1日暂停开放网银结售汇业务，1月2日8:00恢复正常交易。

有银行业人士就指出，“这应该是配合外汇局做好个人外汇业务监测系统上线工作。”

交通银行 则公告自12月31日下午18时至24时暂停办理个人结售汇业务，同时，明年1月1日至1月3日的个人结售汇业务也将暂停办理。

而工行则未有相关公告，工行相关人士对路透表示，工行电子渠道个人结售汇业务正常，如果需要暂停一定会提前公告。

另一工行内部人士称，“工行也有例行维护，但一般都不会在白天暂停服务，大多会选择在半夜12点后到凌晨4点之间。”

国家外管局10月22日发布通知称，拟于2016年1月1日停止使用个人结售汇管理信息系统，正式上线个人外汇业务监测系统。

但是中行相关人士强调，这是例行的年终决算，也有系统升级需要，以前暂停时间会更长，如今不过需要几个小时，“暂停一天不过为了谨慎打出余量来。”