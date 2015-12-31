香港个股：山水水泥旗下山东山水遭一名前董事及黑帮闯入破坏，并袭击雇员

路透香港12月31日 - 陷入财困及“内斗”的中国山水水泥集团 周四表示，其全资附属公司山东山水水泥稍早接管济南市的总部，数日后遭一名前董事连同一群黑帮成员强行闯入，进行破坏及袭击雇员。

公司声明称，事发于本月27日，即山东山水接管济南总部后六日，山东山水的前董事陈学师连同一群黑帮成员强行闯入济南总部，并破坏办公室内财物和袭击公司雇员。其后公司即时向公安报案及向济南政府汇报。

山水水泥表示，经报案后有关人等已被公安带返调查，而山东山水亦已恢复日常营运及生产。

此外，富国基金管理有限公司本月初对山东山水在上海法院提出诉讼，因15山水SCP001 未到期足额偿付 ，首次诉讼定于2016年1月20日下午2时开庭聆讯。

至于山水水泥日前表示，其主要营业处所内未能找到若干账簿、纪录及重要文件，或从公司的电脑内取得任何电子数据，并已向香港警察报案一事 ，公司称，商业罪案调查科已着手处理。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)