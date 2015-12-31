香港个股：山水水泥旗下山东山水遭一名前董事及黑帮闯入破坏，并袭击雇员

香港已公布经济指标--2017/1/20
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港12月31日 - 陷入财困及“内斗”的中国山水水泥集团 周四表示，其全资附属公司山东山水水泥稍早接管济南市的总部，数日后遭一名前董事连同一群黑帮成员强行闯入，进行破坏及袭击雇员。
公司声明称，事发于本月27日，即山东山水接管济南总部后六日，山东山水的前董事陈学师连同一群黑帮成员强行闯入济南总部，并破坏办公室内财物和袭击公司雇员。其后公司即时向公安报案及向济南政府汇报。
山水水泥表示，经报案后有关人等已被公安带返调查，而山东山水亦已恢复日常营运及生产。
此外，富国基金管理有限公司本月初对山东山水在上海法院提出诉讼，因15山水SCP001 未到期足额偿付 ，首次诉讼定于2016年1月20日下午2时开庭聆讯。
至于山水水泥日前表示，其主要营业处所内未能找到若干账簿、纪录及重要文件，或从公司的电脑内取得任何电子数据，并已向香港警察报案一事 ，公司称，商业罪案调查科已着手处理。(完)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。