更新版 1-****中国公布经济指标日程预告****

香港已公布经济指标--2017/1/20
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
(新增财新PMI数据公布时间) 路透北京12月31日 - 以下为中国国家统计局、海关、外管局等公布中国主要宏观经济 数据的日程：（发布时间为北京本地时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2016年1月 1/1 0900 官方制造业PMI 12月 官方非制造业PMI 12月 1/4 0945 财新制造业PMI 12月 1/6 0945 财新服务业PMI 12月 1/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 12月 工业生产者价格指数（PPI） 12月 1/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 12月 1/19 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2015年 规模以上工业增加值 12月 固定资产投资(不含农户) 1-12月 民间固定资产投资 1-12月 房地产开发和销售情况月度报告 12月 社会消费品零售总额 12月 1/20 0930 主要行业增加值初步核算报告 四季度 1/27 0930 规模以上工业企业利润 1-12月 2016年2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PMI 1月 2/18 0930 居民消费价格指数（CPI） 1月 工业生产者价格指数（PPI） 1月 2/26 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/29 0930 2015年国民经济和社会发展统计公报 2015年 2016年3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 3/10 0930 居民消费价格指数（CPI） 2月 工业生产者价格指数（PPI） 2月 3/12 1330 规模以上工业增加值 2月 固定资产投资(不含农户) 1-2月 民间固定资产投资 1-2月 房地产开发和销售情况月度报告 2月 社会消费品零售总额 2月 3/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 2月 3/27 0930 规模以上工业企业利润 1-2月 2016年4月 4/1 0900 官方制造业PMI 3月 官方非制造业PMI 3月 4/11 0930 居民消费价格指数（CPI） 3月 工业生产者价格指数（PPI） 3月 4/15 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年一季度 规模以上工业增加值 3月 固定资产投资(不含农户) 1-3月 民间固定资产投资 1-3月 房地产开发和销售情况月度报告 1-3月 社会消费品零售总额 3月 4/16 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年一季度 4/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 4/27 0930 规模以上工业企业利润 1-3月 4/29 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 2016年一季度 2016年5月 5/1 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5/10 0930 居民消费价格指数（CPI） 4月 工业生产者价格指数（PPI） 4月 5/14 1330 规模以上工业增加值 4月 固定资产投资(不含农户) 1-4月 民间固定资产投资 1-4月 房地产开发和销售情况月度报告 4月 社会消费品零售总额 4月 5/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 4月 5/27 0930 规模以上工业企业利润 1-4月 2016年6月 6/1 0900 官方制造业PMI 5月 官方非制造业PMI 5月 6/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 5月 工业生产者价格指数（PPI） 5月 6/12 1330 规模以上工业增加值 5月 固定资产投资(不含农户) 1-5月 民间固定资产投资 1-5月 房地产开发和销售情况月度报告 5月 社会消费品零售总额 5月 6/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 5月 6/27 0930 规模以上工业企业利润 1-5月 2016年7月 7/1 0900 官方制造业PMI 6月 官方非制造业PMI 6月 7/10 0930 居民消费价格指数（CPI） 6月 工业生产者价格指数（PPI） 6月 7/15 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年二季度 规模以上工业增加值 6月 固定资产投资(不含农户) 1-6月 民间固定资产投资 1-6月 房地产开发和销售情况月度报告 1-6月 社会消费品零售总额 6月 7/16 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年二季度 7/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 6月 7/27 0930 规模以上工业企业利润 1-6月 7/29 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 2016年二季度 2016年8月 8/1 0900 官方制造业PMI 7月 官方非制造业PMI 7月 8/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 7月 工业生产者价格指数（PPI） 7月 8/11 1330 规模以上工业增加值 7月 固定资产投资(不含农户) 1-7月 民间固定资产投资 1-7月 房地产开发和销售情况月度报告 7月 社会消费品零售总额 7月 8/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 7月 8/27 0930 规模以上工业企业利润 1-7月 2016年9月 9/1 0900 官方制造业PMI 8月 官方非制造业PMI 8月 9/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 8月 工业生产者价格指数（PPI） 8月 9/12 1330 规模以上工业增加值 8月 固定资产投资(不含农户) 1-8月 民间固定资产投资 1-8月 房地产开发和销售情况月度报告 8月 社会消费品零售总额 8月 9/19 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 8月 9/27 0930 规模以上工业企业利润 1-8月 2016年10月 10/1 0900 官方制造业PMI 9月 官方非制造业PMI 9月 10/14 0930 居民消费价格指数（CPI） 9月 工业生产者价格指数（PPI） 9月 10/19 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年三季度 10/19 规模以上工业增加值 9月 固定资产投资(不含农户) 1-9月 民间固定资产投资 1-9月 房地产开发和销售情况月度报告 1-9月 社会消费品零售总额 9月 10/20 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年三季度 10/21 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月 10/27 0930 规模以上工业企业利润 1-9月 10/31 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 2016年三季度 2016年11月 11/1 0900 官方制造业PMI 10月 官方非制造业PMI 10月 11/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 10月 工业生产者价格指数（PPI） 10月 11/12 1330 规模以上工业增加值 10月 固定资产投资(不含农户) 1-10月 民间固定资产投资 1-10月 房地产开发和销售情况月度报告 10月 社会消费品零售总额 10月 11/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 11/27 0930 规模以上工业企业利润 1-10月 2016年12月 12/1 0900 官方制造业PMI 11月 官方非制造业PMI 11月 12/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 11月 工业生产者价格指数（PPI） 11月 12/12 1330 规模以上工业增加值 11月 固定资产投资(不含农户) 1-11月 民间固定资产投资 1-11月 房地产开发和销售情况月度报告 11月 社会消费品零售总额 11月 12/19 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/27 0930 规模以上工业企业利润 1-11月 注:1.本表的公布日期为官方初步计划，如有变将及时更新。 2. -- 表示具体发布时间未知。 3.海关公布进出口贸易数据。 4.外管局公布中国货物和服务贸易数据，是指居民与非居民之间发生的货物和服务 贸易交易，与国际收支平衡表中的货物和服务贸易口径相同。(完）
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。