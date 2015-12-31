《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(12月28日-31日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国央行：稳健货币政策更注重松紧适度，保持人民币汇率基本稳定

中国央行货币政策委员会召开第四季度例会称，当前国内经济金融运行总体平稳，但形势的错综复杂不可低估，将密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，继续实施稳健货币政策，更加注重松紧适度。

--中国央行：降准等数量工具的使用应以稳定短期利率为前提--专家

中国央行首席经济学家马骏表示，在货币政策框架从数量型向价格型转轨的过程中，应逐步弱化对数量目标的关注；调整存款准备金率的力度和频率的决策应该以短期利率稳定在合理水平为前提。

--中国央行：宏观审慎政策框架升级至MPA，关注广义信贷注重统筹监管

中国央行自2016年起将采取“宏观审慎评估体系”（MPA），取代现有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制，新政策框架将从以往的关注狭义贷款转向广义信贷，而宏观审慎资本充足率是其核心。

--中国财政：将阶段性提高赤字率，推进中央地方事权和支出责任划分改革

中国财政部周一表示，财政收支矛盾呈加剧之势，平衡收支压力较大，2016年及今后一个时期要继续实施积极的财政政策并加大力度，阶段性提高赤字率。

--中国外汇：央行暂停个别外资行跨境及其参加行境内外汇业务，防跨境套利

三位消息人士周三透露，中国央行对个别外资银行进行窗口指导，暂停其跨境及其参加行境内外汇业务至明年3月底，被暂停的外汇业务包括现货平盘等。他们对路透表示，近期在岸与离岸人民币价差较大，如果从事套利交易将获利丰厚，央行此举旨在进一步堵住套利渠道。

--中国外汇：9月末外债规模降逾1,500亿美元，短期波动或成新常态

受境内市场主体通过财务运作优化本外币资产负债结构等影响，中国9月末外债余额较6月末减少1,503亿美元。外债规模的下降表明中国对外偿付风险减少，而未来全口径外债规模的短期波动可能成为新常态。

--《焦点》中国考虑扩大财政赤字，以缓和改革和经济放缓的影响

多位政策顾问表示，明年中国可能出现半个世纪以来最大规模的预算赤字，因领导人转而增加政府支出，旨在控制经济的放缓；此前一年来的货币放宽政策成效令人失望。

--中国房地产：巩固市场向好态势，明年新安排600万套棚户区改造--住建部

中国住房城乡建设部最新部署2016年工作任务，提出要巩固房地产市场向好态势，推进以满足新市民住房需求为主的住房体制改革，把去库存作为房地产工作的重点，明年新安排600万套棚户区改造任务。

--中国经济：预计今年对外直接投资1,280亿美元，双向投资基本平衡--商务部

中国商务部部长高虎城周六称，“十二五”（2011-2015年）期间，中国双向投资实现基本平衡，其中对外直接投资从2012年起连续三年位居世界第3位；预计2015年吸收外商直接投资（含金融）1,350亿美元，全口径对外直接投资1,280亿美元。

--中国经济：明年宏观政策重点和力度或有调整，着重处置僵尸企业--官员

中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民周六称，明年中国财政和货币政策的基本取向不变，但重点和力度可能会有所调整，积极的财政政策要加大力度，阶段性提高财政赤字率，而结构性改革的重点则在处置僵尸企业，稳妥化解过剩产能。

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【金融】

--《焦点》中国险资围猎A股惹保监会出手，折射粗放负债与资产荒窘境

中国部分保险资金频频举牌上市公司之际，中国保监会周二召开保险行业会议，提示相关投资风险以及流动性问题，强调加强资产负债匹配管理。多家保险公司人士还对路透表示，会议议题还包括提醒险资二级市场举牌风险，以及关联交易等。

--中国保险：保监会就险企资本补充管理办法征求意见，禁用四种方式获资金

中国保险监督管理委员会就保险公司资本补充管理办法发布征求意见稿，拟禁止保险公司与认购人通过借款、拆借及投资认购人发行或控制的权益工具或债务工具等四种方式获取资金。

--《焦点》中国网贷监管明松实紧，拥抱阳光洗牌变局暗流涌动

中国方兴未艾的网络借贷(P2P)监管细则千呼万唤始出来，征求意见稿明确负面清单监管模式，且未对平台资本金、借款金额等进行具体限定，表面较预期宽松；但对信批的严格规定则意味着明松实紧，运营成本大幅提升及客户流失，将加速行业优胜劣汰的洗牌进程。 ==========================================================================

【固定收益】

--《市场观察》中国债市扩容驶入快车道

中国的地方政府债、同业存单、公司债等品种今年快速扩容后，截止11月末债券市场托管存量已突破46万亿元大关，年度增量也首次超过10万亿元。然而巨量供给面前，市场仍泰然处之，10年国债收益率较年初下跌超过80个BP，时隔近六年后再次走到2.8%以下；10年国开收益率则较年初下降近100bp。

--《猴年展望》经济低迷中国债市难下牛背，供需两旺但波动风险加大

经过两年红红火火的好日子，中国债市仍将高昂着牛头挺进2016年。L型经济低迷走势预期之下，继续看多仍占上风，惟收益率在连续破位下行后，低位震荡风险加大。分析人士认为，受扩大财政赤字、地方债置换等因素推动，明年利率债供给将继续扩容；不过资金充盈，加之货币政策有望延续稳中偏松基调，消化承接预计不难。

--《猴年展望》中国信用债违约常态利差分化成必然，但带刺玫瑰诱惑仍在

中国债市连续两年的牛市在年底前再现一个小高潮，但与利率债齐声欢呼不同，信用债却是有人欢喜有人愁，中高等级信用利差保持低位运行，而违约事件频发亦在冲击投资者信心。展望明年，评级及行业利差分化有望加剧，信用债结构性行情特征料愈发明显。

--《分析》中国公开市场零操作收官，“央妈”母爱不减来年仍呵护备至

2015年对流动性呵护有加的中国央行在年末最后一天暂停公开市场操作，为逾半年来首次。不过展望2016年，市场仍不怀疑“央妈”的母爱会有所减损，在稳健货币政策更注重松紧适度的基调下，货币整体宽松格局料将延续，降准空间仍大。

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【外汇】

--中国外汇：三季度经常账户顺差收窄，资本和金融账户转为顺差--外管局

中国国家外汇管理局周三公布数据显示，三季度中国经常账户顺差603亿美元，较二季度收窄。其中，货物贸易顺差1,599亿美元，服务贸易逆差663亿美元。

--中国外汇：11月货物贸易顺差收窄，服务贸易逆差扩大--外管局

中国国家外汇管理局周三公布，11月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差358亿美元。其中货物贸易顺差514亿美元，较上月收窄；服务贸易逆差156亿美元，较上月扩大。

--中国外汇：三季末对外金融净资产15,399亿美元，环比上升5%--外管局

中国国家外汇管理局周三称，今年三季度末，中国对外金融净资产15,399亿美元，较二季度末环比上涨5.18%。中国对外金融资产62,810亿美元，较上季度末下降2.37%；对外负债47,411亿美元，较上季度末下降4.6%。

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【证券/行业】

--《猴年展望》中国股票市场对外开放小步快走，交易所国际化步伐领先

年中一场突如其来的重创，给中国股票市场的对外开放之路凭添不确定性。为确保国内金融体系的稳定，股市对外开放的速度和程度或面临调整。新的一年里，料在稳中求进、小步快走的前提下，证券交易所国际化继续保持领先步伐，而上海自贸区金融交易平台的建立，则为股市的对外开放提供“助攻”。

--中国证券：股票发行注册制授权决定获人大通过，明年3月1日施行

新华网周日报导，中国全国人民代表大会常务委员会当日表决通过相关决定，明确授权国务院可以根据股票发行注册制改革的要求，调整适用现行《证券法》关于股票核准制的规定，对注册制改革的具体制度作出专门安排，决定自明年3月1日起实施。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比75%，创半年新高

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比创半年新高。流动性宽松造成“资产荒”，股票成为长线资金看好方向，股市气氛转暖；不过出于对限售股减持及汇率贬值的担忧，一些基金经理仍持谨慎态度。

--中港个股：汇金将救市时增持股票转让给子公司，有望设内地版盈富基金

中央汇金投资公司周三晚公告显示，公司将今年8月从中国证券金融股份有限公司受让的部分上市公司股票转让给其全资子公司中央汇金资产管理有限公司。分析师预计，汇金资管有望成为内地版的盈富基金。

--中国证券：深交所明年将恢复主板IPO发行，争取深港通尽快启动

中国深圳证券交易所周三召开理事会会议通过明年工作安排，明年该所将恢复主板首次公开发行（IPO），服务国资国企改革，培育更多市场化蓝筹企业；并积极争取“深港通”尽快启动。

--中国新股：杭州银行和上海银行IPO申请获通过，都将登陆上交所

中国证监会周三晚间发布公告称，已审核通过杭州银行股份有限公司和上海银行股份有限公司在A股的首次公开发行（IPO）的申请，上市地都为上交所。

--中港个股：万科拟以新发行股份及现金支付方式，收购潜在卖方目标资产