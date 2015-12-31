《全球主要央行动态》--12月31日

香港已公布经济指标--2017/1/20
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
以下所列为上周四下午至本周四上午(12月24日-31日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。
**欧洲**
欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，倾向在可预见的未来维持政策不变，显见目前不太可能延长量化宽松措施。在重申欧洲央行拥有行动工具且可能加以动用时，冈斯坦西欧对报纸媒体称，“我倾向在可预见的未来毋须改变货币政策。”
瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)周三表示，瑞典克朗近期的升值对通胀上升造成风险，该行已做好高度准备在必要时采取措施。“如果汇价较预估更早更快上升，则把通胀率推向目标水平更为困难，”英韦斯在声明中称。
**日韩**
日本央行总裁黑田东彦周四表示，央行的决心没有动摇，将采取一切措施打败通缩，实现2%的通胀率目标。
日本经济新闻报导称，日本央行审议委员布野幸利表示，央行在引导货币政策时将着眼长期经济趋势，不会为了因应短期价格下滑而自动扩大刺激举措。布野幸利还表示，日本有望达到2%的央行通胀目标，因企业在稳步提高商品价格。
日本央行称，将在2020年举办的东京奥运会料在2015-2018年间将日本国内生产总值(GDP)每年平均推升0.2-0.3个百分点。
韩国央行总裁李柱烈周四发表新年致辞时强调，2016年需要确保金融稳定，称该国债务水平高企以及美国升息可能带来风险。李柱烈表示，为促进金融稳定，韩国明年的首要任务将是推动结构性改革，提高经济增长潜能。韩国央行将继续保持当前立场，并维持宽松的货币政策，因经济增长料平缓。
**大中华区**
中国央行首席经济学家马骏表示，在货币政策框架从数量型向价格型转轨的过程中，应逐步弱化对数量目标的关注；调整存款准备金率的力度和频率的决策，应该以短期利率稳定在合理水平为前提。
中国央行周二表示，2016年起将从现有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制“升级”为“宏观审慎评估体系”(MPA)，而宏观审慎资本充足率是评估体系的核心。
中国央行货币政策委员会召开第四季度例会称，当前国内经济金融运行总体平稳，但形势的错综复杂不可低估，将密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，继续实施稳健货币政策，更加注重松紧适度。
台湾央行周四称，12月25日起准备金乙户定期存款利率降7基点至0.973%(原为1.043%)，准备金乙户活期利率降至0.208%(原为0.228%)。央行在12月中旬的理监事会议中，意外决议降息半码(0.125个百分点)，连续二季度降息，重贴现率降至1.625%。分析师预估明年首季央行料再降息半码。
**其他地区**
泰国央行周五稍稍上调了对该国2015年经济增速的预估，此前曾在今年三次下调今年增长预估。该行还下调2016年的增速预估，因预计出口将出现停滞。
俄罗斯央行货币政策部门主管Igor Dmitriev周一对路透表示，若油价在很长的一段时间持续低迷，该行可能重新考虑其基础和风险模型。当前俄罗斯央行的“风险”模型是以油价未来三年保持在每桶约35美元为基础，而其基础模型是以油价每桶50美元为依据。 (完)
国际主要央行公开市场操作一览............
央行相关消息.................................
全球主要央行会议预告..........................
全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......
全球重要经济事件一览表.....................
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。