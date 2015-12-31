《全球主要央行动态》--12月31日

以下所列为上周四下午至本周四上午(12月24日-31日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**欧洲**

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，倾向在可预见的未来维持政策不变，显见目前不太可能延长量化宽松措施。在重申欧洲央行拥有行动工具且可能加以动用时，冈斯坦西欧对报纸媒体称，“我倾向在可预见的未来毋须改变货币政策。”

瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)周三表示，瑞典克朗近期的升值对通胀上升造成风险，该行已做好高度准备在必要时采取措施。“如果汇价较预估更早更快上升，则把通胀率推向目标水平更为困难，”英韦斯在声明中称。

**日韩**

日本央行总裁黑田东彦周四表示，央行的决心没有动摇，将采取一切措施打败通缩，实现2%的通胀率目标。

日本经济新闻报导称，日本央行审议委员布野幸利表示，央行在引导货币政策时将着眼长期经济趋势，不会为了因应短期价格下滑而自动扩大刺激举措。布野幸利还表示，日本有望达到2%的央行通胀目标，因企业在稳步提高商品价格。

日本央行称，将在2020年举办的东京奥运会料在2015-2018年间将日本国内生产总值(GDP)每年平均推升0.2-0.3个百分点。

韩国央行总裁李柱烈周四发表新年致辞时强调，2016年需要确保金融稳定，称该国债务水平高企以及美国升息可能带来风险。李柱烈表示，为促进金融稳定，韩国明年的首要任务将是推动结构性改革，提高经济增长潜能。韩国央行将继续保持当前立场，并维持宽松的货币政策，因经济增长料平缓。

**大中华区**

中国央行首席经济学家马骏表示，在货币政策框架从数量型向价格型转轨的过程中，应逐步弱化对数量目标的关注；调整存款准备金率的力度和频率的决策，应该以短期利率稳定在合理水平为前提。

中国央行周二表示，2016年起将从现有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制“升级”为“宏观审慎评估体系”(MPA)，而宏观审慎资本充足率是评估体系的核心。

中国央行货币政策委员会召开第四季度例会称，当前国内经济金融运行总体平稳，但形势的错综复杂不可低估，将密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，继续实施稳健货币政策，更加注重松紧适度。

台湾央行周四称，12月25日起准备金乙户定期存款利率降7基点至0.973%(原为1.043%)，准备金乙户活期利率降至0.208%(原为0.228%)。央行在12月中旬的理监事会议中，意外决议降息半码(0.125个百分点)，连续二季度降息，重贴现率降至1.625%。分析师预估明年首季央行料再降息半码。

**其他地区**

泰国央行周五稍稍上调了对该国2015年经济增速的预估，此前曾在今年三次下调今年增长预估。该行还下调2016年的增速预估，因预计出口将出现停滞。

俄罗斯央行货币政策部门主管Igor Dmitriev周一对路透表示，若油价在很长的一段时间持续低迷，该行可能重新考虑其基础和风险模型。当前俄罗斯央行的“风险”模型是以油价未来三年保持在每桶约35美元为基础，而其基础模型是以油价每桶50美元为依据。 (完)

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......