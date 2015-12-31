中国经济：推进区域重点领域合作，加强产业对接协作基建互联互通--发改委

香港已公布经济指标--2017/1/20
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京12月31日 - 中国国家发展改革委周四表示，要进一步加强区域合作，推进统一市场建设，清理和废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加快各区域基础设施互联互通，以及产业对接协作。
发改委网站周四刊登“关于进一步加强区域合作工作的指导意见”，提出未来要落实三大国家战略，即“一带一路”建设、京津冀协同发展和长江经济带建设。
在深入推进重点领域合作上，意见称，要发挥城市群辐射带动作用，鼓励其他地区借鉴京津冀协同发展做法，提高东北地区、中原地区、长江中游、成渝地区、关中平原等城市群内部协同发展水平。
要深化行政管理体制改革，清理和废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法，打破地区封锁和行业垄断，矫正要素配置扭曲，促进各类要素有序自由流动，提高资源配置效率。
基建和产业对接方面，要统筹推进重大基础设施建设，支持毗邻省份间加强沟通协调，加快铁路、高等级公路、内河航道等交通干线建设；支持建立区域产业链条上下游联动机制，促进产业组团式承接和集群式发展。
意见还提出，要建立区域合作资金保障机制。鼓励和支持设立由政府出资的区域合作引导基金，发挥财政资金杠杆放大效应，引导社会资本投入区域合作重点项目。
中央预算内投资加大对跨省（区、市）的重大基础设施、流域环境治理、协同创新体系建设等项目支持力度。鼓励和支持开发性金融机构发挥资金、智力、产品等优势，在促进区域合作的重大项目建设、合作规划编制、推进产业承接转移等方面发挥积极作用。
中央经济工作会议提出，明年要继续抓好优化对外开放区域布局、积极利用外资、加强国际产能和装备制造合作、加快自贸区及投资协定谈判。要改善利用外资环境；要抓好“一带一路”建设落实，抓好重大标志性工程落地。（完）
浏览发改委意见原文，点选链接： here (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。