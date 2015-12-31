中国债市动态：现券走势平静，银行年终结算抑制交投热情

香港已公布经济指标--2017/1/20
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透上海12月31日 - 2015年最后一个交易日，中国银行间债市周四早盘现券走势平静，收益率变动有限；因今日银行年终结算，一些大行已关账，资金稍显时点性紧张，现券交投热情亦受抑制。
交易员并指出，今日央行公开市场逆回购暂停，此次暂停时机选在年末令人稍感意外，不过以当前流动性整体宽裕的格局看，料冲击不大；而停做逆回购应该也不意味着宽松政策基调的调整，后续降准等政策仍可期，不过出台时机尚难判断。
“今天（现券）没啥变化，就是资金有点紧那，隔夜不好借，主要是大行关账了，”华中一银行交易员称。
不过北京一银行交易员表示，最后一天应还有不少财政存款入账，最终资金情况应该问题不大。
上海一银行交易员则谈到，最后一个交易日一般机构做交易的动力都不强；而公开市场暂停对市场也暂无明显影响，“停了就停了，之前也就是100亿的量。”
他认为，未来大概率还是要降准，但具体时机仍不好判断，有可能在春节前后，因为届时正逢节日资金需求高峰，即便不降准，央行也要重启大规模逆回购应对短期流动性压力。
中国央行公开市场今日未进行任何操作，为逾半年来首见。据此计算，本周公开市场净回笼600亿元人民币。
剩余期限近10年的国债150023券最新报价 在2.85%/2.80%，与上日尾盘持平。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报100.860元人民币，较上日结算价涨0.05%；10年期国债主力合约T1603 收报100.300元，较上日结算价涨0.12%。(完) (发稿 边竞; 审校 吴云凌)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。