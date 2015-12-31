中国债市动态：现券走势平静，银行年终结算抑制交投热情

路透上海12月31日 - 2015年最后一个交易日，中国银行间债市周四早盘现券走势平静，收益率变动有限；因今日银行年终结算，一些大行已关账，资金稍显时点性紧张，现券交投热情亦受抑制。

交易员并指出，今日央行公开市场逆回购暂停，此次暂停时机选在年末令人稍感意外，不过以当前流动性整体宽裕的格局看，料冲击不大；而停做逆回购应该也不意味着宽松政策基调的调整，后续降准等政策仍可期，不过出台时机尚难判断。

“今天（现券）没啥变化，就是资金有点紧那，隔夜不好借，主要是大行关账了，”华中一银行交易员称。

不过北京一银行交易员表示，最后一天应还有不少财政存款入账，最终资金情况应该问题不大。

上海一银行交易员则谈到，最后一个交易日一般机构做交易的动力都不强；而公开市场暂停对市场也暂无明显影响，“停了就停了，之前也就是100亿的量。”

他认为，未来大概率还是要降准，但具体时机仍不好判断，有可能在春节前后，因为届时正逢节日资金需求高峰，即便不降准，央行也要重启大规模逆回购应对短期流动性压力。

中国央行公开市场今日未进行任何操作，为逾半年来首见。据此计算，本周公开市场净回笼600亿元人民币。

剩余期限近10年的国债150023券最新报价 在2.85%/2.80%，与上日尾盘持平。