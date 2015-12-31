全球金市：金价年线势将连续第三年收低，2016年前景黯淡

0331GMT，现货金 微涨0.2%至每盎司1,062.50美元。在周五新年假日到来之前，市场成交量稀少。

金价曾在12月稍早跌至近六年低位1,045.85美元。

“由于美国料将继续升息，新的一年金价可能还将继续下滑，”香港一位黄金交易员表示，并称这也会给其他贵金属带来压力。

他表示，金价有可能跌至1,000美元或更低水平，但料将在下半年微幅回升。

明年金价前景并不乐观。

其他贵金属方面，现货银 全年料下跌约11%。现货铂金 料跌27%，创2008年以来最差年度表现。现货钯金 料全年跌31%，为表现最差的贵金属。(完)

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