全球金市：金价年线势将连续第三年收低，2016年前景黯淡

香港已公布经济指标--2017/1/20
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
0331GMT，现货金 微涨0.2%至每盎司1,062.50美元。在周五新年假日到来之前，市场成交量稀少。
金价曾在12月稍早跌至近六年低位1,045.85美元。
“由于美国料将继续升息，新的一年金价可能还将继续下滑，”香港一位黄金交易员表示，并称这也会给其他贵金属带来压力。
他表示，金价有可能跌至1,000美元或更低水平，但料将在下半年微幅回升。
明年金价前景并不乐观。
其他贵金属方面，现货银 全年料下跌约11%。现货铂金 料跌27%，创2008年以来最差年度表现。现货钯金 料全年跌31%，为表现最差的贵金属。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 白云/刘秀红；审校 张涛/徐文焰)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。