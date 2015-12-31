中国货币市场：回购利率隔夜上涨七天回落，公开市场停做不扰跨年平稳

路透上海12月31日 - 2015年最后一个交易日，中国银行间货币市场整体平稳，质押式回购除跨年的隔夜期限稍显紧张之外，七天期则较为充裕，对应利率一升一降。交易员称，机构跨年资金需求多已提前释放，近两日供需两端均有回落，市场成交规模缩量，资金面压力总体有限。

他们并称，央行今日逆回购暂停与周二的缩量操作相对应，只因市场流动性充裕无需加力扶持，无需过度解读为维稳态度的转向；年末时点过后，资金面有望维持稳中向好。

“就隔夜有点紧，今天逆回购也没有续，有大行也没出，而基金主要出七天；今天的隔夜要元旦假期后才到期了，跟七天价钱差不多。”上海一券商交易员称。

中国央行公开市场周四未进行任何操作，为逾半年来首见；周二则进行100亿元逆回购，中标利率持平于2.25%。据此计算，本周公开市场净回笼600亿元人民币。

上述交易员表示，年末隔夜回购利率在开盘价引导小小幅走升，明年初定价备受关注。不过预计资金利率波动风险不大，目前降准预期仍然未消，而央行维持资金面平稳的态度也未改。

中国央行首席经济学家马骏近日撰文表示，在货币政策框架从数量型向价格型转轨的过程中，应逐步弱化对数量目标的关注；调整存款准备金率的力度和频率的决策应该以短期利率稳定在合理水平为前提。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:42 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0939 1.9129 +18.10

七天 2.2749 2.4224 -14.75

14天 2.9726 2.9002 +7.24

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.3800 2.6300 +175.00

七天 2.5000 2.3050 +19.50

14天 2.6000 2.6000 +0.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.1000 1.9200 +18.00

七天 2.4000 2.5000 -10.00

14天 2.9000 3.1000 -20.00

Shibor

其中:隔夜 1.9910 1.9350 +5.60

七天 2.3550 2.3520 +0.30

三个月 3.0852 3.0882 -0.30