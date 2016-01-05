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亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 10:44 BJT

中国货币市场：42家银行公布2016年同业存单发行计划，累计规模41,708亿

路透上海1月5日 - 中国工商银行 、招商银行 和浦发银行 等多家银行先后公告2016年同业存单发行额度。至此，已有42家银行公布发行计划，累计规模41,708亿元人民币。

以下为各家银行2016年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：

发行主体 发行额度 主体评级

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兴业银行 4,500 AAA

中信银行 4,000 Baa1/BBB(穆迪/惠誉)

上海银行 2,000 AAA

浙江江山农商行 20 A+

浙江萧山农商行 160 AA-

山西河津农商行 50 A-

平安银行 5,000 AAA

东莞农商行 300 AA+

杭州银行 1,500 AAA

浙江绍兴瑞丰农商行 150 AA

重庆农商行 600 AAA

温州银行 300 AA

山西尧都农商行 100 AA-

浙江苍南农商行 60 AA-

浙江富阳农商行 20 AA-

宁波银行 1,600 AAA

光大银行 4,000 AAA

华融湘江银行 400 AA+

浙江上虞农商行 8 AA-

齐商银行 50 AA

浙江乐清农商行 30 AA-

浙江丽水莲都农商行 10 A

浙商银行 3,000 AAA

浦发银行 5,000 AAA

重庆银行 500 AA+

吉林银行 400 AA+

山东宁阳农商行 30 A

舟山定海海洋农商行 5 A+

招商银行 4,000 AAA

北京农商行 600 AAA

工商银行 500 A/A1(标普/穆迪)

齐鲁银行 200 AA

青岛农商行 100 AA

湖州银行 30 AA-

天津银行 300 AA+

苏州银行 350 AA+

浙江民泰商行 200 AA

宁夏黄河农商行 50 AA

芜湖扬子农商行 15 AA-

徽商银行 1,500 AAA

阜新银行 20 AA-

山西运城农商行 50 A+

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合计 41,708

外汇交易中心数据显示，截至2015年12月18日，同业存单发行量突破5万亿元大关，为2014年全年的5.5倍。1-11月，共有24类、775家市场主体认购了同业存单，其中银行资管、基金等非法人产品的参与度尤其活跃，认购量均为去年全年的两倍以上。

同期二级市场累计成交近14万亿元，同比增幅41倍。发行人方面，12月4日同业存单发行主体范围由自律机制核心成员与基础成员，进一步扩大至观察成员，机构数量由479家扩大至643家。(完) (发稿 李宏薇; 审校 吴芳/边竞)

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