中国货币市场：42家银行公布2016年同业存单发行计划，累计规模41,708亿

中信银行 4,000 Baa1/BBB(穆迪/惠誉)

外汇交易中心数据显示，截至2015年12月18日，同业存单发行量突破5万亿元大关，为2014年全年的5.5倍。1-11月，共有24类、775家市场主体认购了同业存单，其中银行资管、基金等非法人产品的参与度尤其活跃，认购量均为去年全年的两倍以上。