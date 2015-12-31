敬告客户：路透中文2016年起调整债券发行相关表格****

根据人力以及市场热点变化情况，路透中文新闻将自2016年1月4日（周一）起，对债券发行相关表格调整如下：

新增《中国2016年已发行企业债一览表》和《中国2016年已发行公司债一览表》，不再发送《中国短期融资券及中期票据发行日程表》。新增的两个表格每个工作日有内容更新时发出。