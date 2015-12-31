澳洲股市：今年收跌逾2%，连续第二年令投资者失望

路透悉尼12月31日 - 澳洲股市周四收跌，今年下跌逾2%，连续第二年令投资人失望，因铁矿石和金属价格下跌打压绩优矿业股；同时繁杂的资本规定损及银行股。

指标S&P/ASX 200指数 收跌0.5%，至5,295.9点，守在上交易日触及的两个月高点附近。上日大盘上涨1%。

大盘为2011年以来首次年线下跌，2014年仅微升1%，这导致过去两年净变动几乎为零。