中国汇市：人民币早盘小贬至四年半新低，年终机构盘点交易略清淡

* 人民币早盘紧随中间价小贬持稳

* 中间价再刷新四年半新低

* 客盘购汇需求仍旺盛

* 离岸或因止盈盘点差略收窄

路透北京12月31日 - 人民币兑美元即期 周四早盘紧随中间价小幅贬值，并与中间价一起再创四年半新低。交易员称，人民币贬值预期仍强烈，客盘购汇需求仍旺盛。但一些机构因年终盘点暂停交易，致使交易量有所萎缩。

他们并表示，尽管央行窗口指导个别外资行，暂停其跨境及其参加行境内外汇业务至明年3月底，但对市场影响并不会太大，因为人民币贬值趋势和客盘购汇需求并没有改变。

“年末外汇需求较大，但交易量减少有多大原因是对外资行的suspension（暂停）也不好说，如果（被暂停的）真有那么大volumn，大家都在里面的话，spread（点差）肯定会减小。”一外资行交易员称。

“短期的不确定性太大了，感觉央行的思路已经变了很多次，大家一开始觉得加入SDR后央行会让市场决定汇率，但后来还是没有，...大思路把人民币国际化还是没变，走前两步退一步这样，慢慢来。”该交易员并称。

因业务系统升级以及年终决算需要，部分银行电子渠道个人结售汇业务暂停一天；截止目前，建行 和中国银行 公告暂停一天。但各家银行的营业网点渠道个人结售汇业务均未受影响。

北京时间12:06，人民币兑美元 即期报6.4935元，上日收报6.4902元。今日人民币兑美元中间价 报6.4936元，上日中间价为6.4895元。人民币兑美元即期成交额 为60.89亿美元，上日半日为83.3亿美元。

全球汇市方面，美元兑挪威克郎和俄罗斯卢布等商品货币周三走强，因油价下跌重压产油国货币。另外，空头回补支撑欧元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7862元, 上日尾盘为6.81元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5858/6.5868元, 上一交易日尾盘报6.566元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4935。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。