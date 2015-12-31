中国汇市：人民币早盘小贬至四年半新低，年终机构盘点交易略清淡

香港已公布经济指标--2017/1/20
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
* 人民币早盘紧随中间价小贬持稳
* 中间价再刷新四年半新低
* 客盘购汇需求仍旺盛
* 离岸或因止盈盘点差略收窄
路透北京12月31日 - 人民币兑美元即期 周四早盘紧随中间价小幅贬值，并与中间价一起再创四年半新低。交易员称，人民币贬值预期仍强烈，客盘购汇需求仍旺盛。但一些机构因年终盘点暂停交易，致使交易量有所萎缩。
他们并表示，尽管央行窗口指导个别外资行，暂停其跨境及其参加行境内外汇业务至明年3月底，但对市场影响并不会太大，因为人民币贬值趋势和客盘购汇需求并没有改变。
“年末外汇需求较大，但交易量减少有多大原因是对外资行的suspension（暂停）也不好说，如果（被暂停的）真有那么大volumn，大家都在里面的话，spread（点差）肯定会减小。”一外资行交易员称。
“短期的不确定性太大了，感觉央行的思路已经变了很多次，大家一开始觉得加入SDR后央行会让市场决定汇率，但后来还是没有，...大思路把人民币国际化还是没变，走前两步退一步这样，慢慢来。”该交易员并称。
因业务系统升级以及年终决算需要，部分银行电子渠道个人结售汇业务暂停一天；截止目前，建行 和中国银行 公告暂停一天。但各家银行的营业网点渠道个人结售汇业务均未受影响。
北京时间12:06，人民币兑美元 即期报6.4935元，上日收报6.4902元。今日人民币兑美元中间价 报6.4936元，上日中间价为6.4895元。人民币兑美元即期成交额 为60.89亿美元，上日半日为83.3亿美元。
全球汇市方面，美元兑挪威克郎和俄罗斯卢布等商品货币周三走强，因油价下跌重压产油国货币。另外，空头回补支撑欧元。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7862元, 上日尾盘为6.81元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5858/6.5868元, 上一交易日尾盘报6.566元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4935。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。(完) (发稿 孙琦子； 审校 黄凯)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。