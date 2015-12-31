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债券 | 2015年 12月 31日 星期四 12:44 BJT

《图表新闻》石油和商品为今年表现最差资产，新兴资产因美元走坚遇挫

在交易受众更广泛的货币中，今年迄今表现最差的五种货币分别是阿根廷披索 、巴西雷亚尔 、南非兰特 、土耳其里拉 和俄罗斯卢布 ，其中阿根廷披索和巴西雷亚尔兑美元的跌幅都超过30%，其他三种货币兑美元的跌幅均超过18%。

股市方面，发达市场中丹麦股市涨势最佳，它在MSCI明晟国家指数中的涨幅接近30%，美国股市指数或许只录得温和涨幅。MSCI明晟全球指数 则料将下跌2%。

匈牙利股市涨幅在新兴市场股市中领先，劲扬近35%，而其他多数新兴市场股市年线均大幅收低。

亚洲方面，日本股市日经指数 上涨9.1%，但MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 全年料将收低12%。

尽管中国股市夏季发生的股灾撼动全球市场，但仍为亚洲2015年表现最佳的新兴市场指数，上证综合指数 和沪深300指数 年线料分别收高10.5%和6.6%。

新西兰股市 在亚太发达市场中表现最佳，年线上涨13.5%。

2015年各大资产类别的回报率图表：

大宗商品：link.reuters.com/reb25t

发达市场股市：link.reuters.com/raq79v

新兴市场股市：reut.rs/1J7Qj6V

前沿市场股市：link.reuters.com/zyh97s

股市板块表现：link.reuters.com/tac42v

政府公债：link.reuters.com/gev78t

外汇：link.reuters.com/tak27s

新兴市场货币兑美元：reut.rs/1jYWYtJ

(完) (编译 汪红英/白云; 审校 孙茉莉/李爽)

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