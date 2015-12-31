《汇市简讯》亚洲市场淡静收官2015年，多个市场休市

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投

路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。