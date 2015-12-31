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亚洲 | 2015年 12月 31日 星期四 13:07 BJT

《汇市简讯》亚洲市场淡静收官2015年，多个市场休市

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* 美元兑日圆下滑0.09%，澳元兑美元升0.18%，新西兰元兑美元升0.06%，欧元/美元持平

* 美元兑离岸人民币涨0.24%，美元兑人民币现汇升0.05%，美元兑坡元下滑0.03%，美元兑印度卢比升0.02%

* 沪综指跌0.61%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.01%，美国原油小涨0.08%，布兰特原油扬升0.11%

* 日本、韩国、菲律宾和泰国市场休市

* 欧洲外汇市场开盘图表： r.reuters.com/dec27t (完)

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