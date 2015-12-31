《汇市简讯》亚洲市场淡静收官2015年，多个市场休市

香港已公布经济指标--2017/1/20
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
0449GMT
* 美元兑日圆下滑0.09%，澳元兑美元升0.18%，新西兰元兑美元升0.06%，欧元/美元持平
* 美元兑离岸人民币涨0.24%，美元兑人民币现汇升0.05%，美元兑坡元下滑0.03%，美元兑印度卢比升0.02%
* 沪综指跌0.61%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.01%，美国原油小涨0.08%，布兰特原油扬升0.11%
* 日本、韩国、菲律宾和泰国市场休市
* 欧洲外汇市场开盘图表： r.reuters.com/dec27t (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 龚芳)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。