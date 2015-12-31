金属期市：铜价年跌幅创七年之最，镍价亦大跌逾42%

香港已公布经济指标--2017/1/20
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
“我们认为金属价格已经触底，”香港Argonaut Securities分析师Helen Lau表示。
“需求面而言有一些复苏迹象，美国经济正在改善，而中国正在采取措施维护经济稳定。而且生产商也终于决定采取行动支撑价格。”
截至0417GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 报每吨4,736美元，今年下跌25%；期铝 年内下跌18%至每吨1,528美元，期锌 挫低25%至每吨1,625美元，期锡 则是滑落25%至每吨14,570美元。
上海期市主力期铜合约 今年下跌17%，期铝 及期锌 均下跌18%，期铅 则是上涨13%。
由于中国九家大型铜冶炼商已经同意在2016年第一季将现货铜销售量减少20万吨 ，铜价可望寻获些许支撑。
此前多家炼厂决定，明年减产至少35万吨。
期镍 今年以来下跌42%至每吨8,715美元，受到铁矿石需求下滑的打击。
“就期镍而言，我认为供给过剩，LME存货水准非常高，”Argonaut的Lau表示，“由于不锈钢价格持续下滑，将对铁矿石及镍等原物料造成下跌压力。”(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/张明钧; 审校 王兴亚)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
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路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。