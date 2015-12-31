《国际主要央行公开市场操作一览》--12月31日

路透上海12月31日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。FED并表示，此次升息是尝试启动“循序渐进的”紧缩周期，并称在决定下一步行动时，将着重监测通胀形势。

欧洲央行12月一如预期，将存款工具利率从负0.20%下调至负0.30%，并将资产购买计划延长六个月。

日本央行12月维持大规模刺激计划下的基础货币目标不变，但决定扩大所购买资产范围，旨在鼓励企业加大薪资及投资支出。央行维持以每年80万亿日圆(6,550亿美元)速度扩大基础货币的政策目标不变，主要通过大规模购买公债、上市交易基金(ETF)和投资地产的信托基金实现。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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12/30 隔夜逆回购 -2,774.46 0.25%

12/29 隔夜逆回购 -2,225.13 0.25%

12/28 隔夜逆回购 -1,771.96 0.25%

12/24 四天逆回购 -1,618.79 0.25%

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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12/29 七天期反向交易 889.784 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，倾向在可预见的未来维持政策不变，显见目前不太可能延长量化宽松措施。在重申欧洲央行拥有行动工具且可能加以动用时，冈斯坦西欧对报纸媒体称，“我倾向在可预见的未来毋须改变货币政策。”

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周二 252,740

上周二 252,730

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当期变化 +10

注：上周三(12月23日)、本周三(12月31日)为日本公共假期

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦周四表示，央行的决心没有动摇，将采取一切措施打败通缩，实现2%的通胀率目标。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率在12月17日降息后调降至0.79%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三称，共发行2,348.5台币定存单。与当日到期金额2,355.50亿台币相较，存单发行余额减7亿。

--台湾央行周二称，共发行5,595.5亿台币定存单。与当日到期金额5,703.5亿台币相较，存单发行余额减108亿。

--台湾央行周一称，共发行2,695亿台币定存单。与当日到期金额2,690亿台币相较，存单发行余额增5亿。 (完)