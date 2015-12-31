更新版 1-中国汇市：人民币收创四年半新低，今年跌幅4.5%创有记录来最大

* 人民币收盘与中间价双创四年半新低

* 今年累计跌4.5%，创有记录来最大年度跌幅

* 客盘购汇需求仍旺盛，离岸CNH剧烈波动

* 明年经济若仍不佳，汇率下行压力难消 (新增评论和收盘报价)

路透北京12月31日 - 人民币兑美元即期 周四收盘与中间价双创四年半新低，今年累计跌幅4.5%则创有记录来最大。交易员称，人民币贬值预期仍强烈，客盘购汇需求旺盛；而部分机构因年终盘点交易量萎缩。如果明年经济仍表现不佳，汇率下行压力料难消。

他们并表示，尽管央行窗口指导个别外资行，但对市场影响有限，因人民币贬值趋势和客盘购汇需求并没有改变。离岸CNH 在昨日剧烈波动之后，今日多空争夺依旧激烈，外界猜测央行入市干预，两地价差则暂时维持在800点子左右。

“最后一天收在这，我只能说非常完美，6.5还在，当然精彩的还是在离岸市场，...今年能跌这么多，超出大家的预料。明年如果经济还是起不来，人民币贬值压力还是比较大的。”一外资行交易员称。

今日人民币对美元即期成交量 144.7亿美元，较上日减少三成。交易员指出，日内市场整体较为清淡，点差亦较大，午后更是因为流动性不足导致价格跳动。

“短期的不确定性太大了，感觉央行的思路已经变了很多次，大家一开始觉得加入SDR后央行会让市场决定汇率，但后来还是没有，...大思路把人民币国际化还是没变，走两步退一步，慢慢来。”另一外资行交易员指出。

因业务系统升级以及年终决算需要，部分银行电子渠道个人结售汇业务暂停一天；截止目前，建行和中国银行公告暂停一天。但各家银行的营业网点渠道个人结售汇业务均未受影响。

全球汇市方面，主要金融市场相继进入元旦假期而休市，市场成交清淡；美元/日圆仍在近期低点附近整理；而英国脱欧风险罩顶，英镑/美元第一季有跌向1.35的可能。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.4936 6.4902 -0.05% 中间价 6.4936 6.4895 -0.06% 成交额 144.7亿美元 210亿美元 日内波动幅度(pips) 46 日高6.4897 日低6.4943 今年以来升贬幅度 -4.46% 2005年汇改以来升贬幅度 27.46% 1年期美元/人民币掉期 +1,155

离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.5704 6.5658 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.7835 6.81 R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4915。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。