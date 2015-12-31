更新版 1-中国汇市：人民币收创四年半新低，今年跌幅4.5%创有记录来最大

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
* 人民币收盘与中间价双创四年半新低
* 今年累计跌4.5%，创有记录来最大年度跌幅
* 客盘购汇需求仍旺盛，离岸CNH剧烈波动
* 明年经济若仍不佳，汇率下行压力难消 (新增评论和收盘报价)
路透北京12月31日 - 人民币兑美元即期 周四收盘与中间价双创四年半新低，今年累计跌幅4.5%则创有记录来最大。交易员称，人民币贬值预期仍强烈，客盘购汇需求旺盛；而部分机构因年终盘点交易量萎缩。如果明年经济仍表现不佳，汇率下行压力料难消。
他们并表示，尽管央行窗口指导个别外资行，但对市场影响有限，因人民币贬值趋势和客盘购汇需求并没有改变。离岸CNH 在昨日剧烈波动之后，今日多空争夺依旧激烈，外界猜测央行入市干预，两地价差则暂时维持在800点子左右。
“最后一天收在这，我只能说非常完美，6.5还在，当然精彩的还是在离岸市场，...今年能跌这么多，超出大家的预料。明年如果经济还是起不来，人民币贬值压力还是比较大的。”一外资行交易员称。
今日人民币对美元即期成交量 144.7亿美元，较上日减少三成。交易员指出，日内市场整体较为清淡，点差亦较大，午后更是因为流动性不足导致价格跳动。
“短期的不确定性太大了，感觉央行的思路已经变了很多次，大家一开始觉得加入SDR后央行会让市场决定汇率，但后来还是没有，...大思路把人民币国际化还是没变，走两步退一步，慢慢来。”另一外资行交易员指出。
因业务系统升级以及年终决算需要，部分银行电子渠道个人结售汇业务暂停一天；截止目前，建行和中国银行公告暂停一天。但各家银行的营业网点渠道个人结售汇业务均未受影响。
全球汇市方面，主要金融市场相继进入元旦假期而休市，市场成交清淡；美元/日圆仍在近期低点附近整理；而英国脱欧风险罩顶，英镑/美元第一季有跌向1.35的可能。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.4936 6.4902 -0.05% 中间价 6.4936 6.4895 -0.06% 成交额 144.7亿美元 210亿美元 日内波动幅度(pips) 46 日高6.4897 日低6.4943 今年以来升贬幅度 -4.46% 2005年汇改以来升贬幅度 27.46% 1年期美元/人民币掉期 +1,155
离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.5704 6.5658 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.7835 6.81 R=>
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4915。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。(完) (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 黄凯/张喜良)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。