《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(12月28日-31日)当周中国金融市场摘要: 汇市: ----人民币兑美元当周下跌0.26%，呈小幅阶梯式贬值态势。年末购汇需求旺盛，加上市场对人民币贬值的强烈预期，共同拉低人民币汇价。由于离岸人民币缺乏央行维稳，波动明显，两岸一度点差扩大至逾1000点子，形成很大套利诱惑。随后央行窗口指导，暂停个别外资行跨境及其参加行境内外汇业务，增加了套利成本和难度。

2016年1月中国外汇交易将开启夜盘，同时新的个人外汇业务检测系统也将上线。市场普遍预期2016年人民币国际化的大方向不变，但人民币汇价将继续走贬。 公开市场操作: --2015年对流动性呵护有加的中国央行在年末最后一天暂停公开市场操作，为逾半年来首次。不过展望2016年，市场仍不怀疑“央妈”的母爱会有所减损，在稳健货币政策更注重松紧适度的基调下，货币整体宽松格局料将延续，降准空间仍大。

分析人士指出，年末最后一周公开市场净回笼600亿元人民币，不免引发市场情绪波动，但不论从建立利率走廊的提议，还是结合央行首席经济学家马骏最新观点来看，央行政策操作重心或会逐渐从数量型转为价格型，单次操作暂停亦并不代表央行立场改变。

债市: --中国银行间债市当周现券收益率震荡调整，长端反弹相对明显。一级市场上，农发、口行新债招标结果向好显示配置需求不弱，但临近年末现券买气有所降温，资金利率上涨亦引发谨慎情绪，来年年初关注回购利率定位等。

票据: --中国票据市场当周转贴利率小涨，六个月纸票成交在3.18%左右，不过收票不足或致利率有所虚高。交易人士指出，市场成交清淡，临近年底各机构资产配置及业务规模调整基本到位，在市场各类风险频繁爆发的情况下，交易更为谨慎，各产品报价量减少。

他们并称，鉴于货币宽松大势未改，而且作为资产的票据吸引力仍在，2016年初尤其是农历春节后转贴利率下行概率较大。