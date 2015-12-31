中国金融：应效仿美国实行“强势人民币”，汇率政策更灵活--专家

香港已公布经济指标--2017/1/20
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透上海12月31日 - 中国金融四十人论坛高级研究员管涛表示，在当前人民币与美元脱钩，而又面临较大贬值压力下，中国应效仿美国实行“强势人民币政策”，同时强势的人民币亦有涨有跌，当强则强，当弱则弱，让市场发挥作用。
第一财经日报周四援引曾任国家外管局国际收支司司长的管涛称，为了稳汇率而牺牲经济金融稳定不可持续，应考虑对内平衡优先，必须认识到利率稳定比汇率稳定更加重要。在汇改方向上，他建议市场汇率“可变”，汇率水平“可信”，汇率变化“透明”，外汇干预“例外”。
“中国当前也是这样的一个情况，...假如说自由浮动，那么如果政府想干预就没有借口了，等于捆住了自己的手脚；如果你说汇率太强了，等于你认为汇率高估了，就会制造市场恐慌，”他说。
上世纪90年代，美国的‘强势美元政策’出台，改变了汇率调控方式，由直接干预转向口头干预，此举也为干预留下很大空间：政府既可以干预，也可以不干预；强了也可以干预，弱了也可以干预。
管涛并指出，中国央行的汇率政策是灵活的，当强则强，当弱则弱，不会为了人为设定的水平牺牲国内的经济；但强势不一定就是升值，“这是对强势人民币政策的狭隘理解。”
对于接下来的汇改，他提出，汇率应随着基本面变化能上能下，能涨能跌，同时汇率的涨跌可以从市场中找到原因，而不是在政策上找到；市场价随着中间价波动，成为一个可以交割的价格。
他同时提到，特殊情况下，央行仍应该出手干预。“例外的”情况包括：一是当外汇市场出现背离基本面的剧烈波动，可以干预，不论是升值还是贬值；还有一种情况，就是短期内，外汇市场剧烈波动，会造成市场信号的紊乱，这时候也可以干预。
“不同情境下，干预策略是不一样的。如后面一种情况下，应该主要是被动干预，即不去影响价格水平，而是给市场提供流动性，平滑市场，避免因为流动性的缺乏出现剧烈的波动。”他说。
对于外汇储备出现连续减少，经常账户和资本账户“双顺差”一去不返的状况，管涛认为，今年前三季度外储实际降幅(去掉估值效应)是2,271亿美元，以目前中国3万多亿美元的外储规模看，这一水平并不多。
“(但)我们也不能够对此掉以轻心。如果外汇储备的下降持续较长时间，就有可能形成预期自我强化、自我实现的资本外流压力不断加大，最终在某个时点上就可能演变成一个非线性的、发散的过程，而非一个线性的、收敛的过程。”他表示。
他并认为，目前外储减少是阶段性的，主要原因是资本大量流出，带来汇率调整压力，央行为了稳定汇率通过抛售外储的方式，为市场提供流动性。未来随着央行逐渐退出干预，外汇储备资产的变动，就主要是储备投资收益，外汇市场上自求平衡，自主出清。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
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路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。