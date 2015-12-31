中国金融：应效仿美国实行“强势人民币”，汇率政策更灵活--专家

路透上海12月31日 - 中国金融四十人论坛高级研究员管涛表示，在当前人民币与美元脱钩，而又面临较大贬值压力下，中国应效仿美国实行“强势人民币政策”，同时强势的人民币亦有涨有跌，当强则强，当弱则弱，让市场发挥作用。

第一财经日报周四援引曾任国家外管局国际收支司司长的管涛称，为了稳汇率而牺牲经济金融稳定不可持续，应考虑对内平衡优先，必须认识到利率稳定比汇率稳定更加重要。在汇改方向上，他建议市场汇率“可变”，汇率水平“可信”，汇率变化“透明”，外汇干预“例外”。

“中国当前也是这样的一个情况，...假如说自由浮动，那么如果政府想干预就没有借口了，等于捆住了自己的手脚；如果你说汇率太强了，等于你认为汇率高估了，就会制造市场恐慌，”他说。

上世纪90年代，美国的‘强势美元政策’出台，改变了汇率调控方式，由直接干预转向口头干预，此举也为干预留下很大空间：政府既可以干预，也可以不干预；强了也可以干预，弱了也可以干预。

管涛并指出，中国央行的汇率政策是灵活的，当强则强，当弱则弱，不会为了人为设定的水平牺牲国内的经济；但强势不一定就是升值，“这是对强势人民币政策的狭隘理解。”

对于接下来的汇改，他提出，汇率应随着基本面变化能上能下，能涨能跌，同时汇率的涨跌可以从市场中找到原因，而不是在政策上找到；市场价随着中间价波动，成为一个可以交割的价格。

他同时提到，特殊情况下，央行仍应该出手干预。“例外的”情况包括：一是当外汇市场出现背离基本面的剧烈波动，可以干预，不论是升值还是贬值；还有一种情况，就是短期内，外汇市场剧烈波动，会造成市场信号的紊乱，这时候也可以干预。

“不同情境下，干预策略是不一样的。如后面一种情况下，应该主要是被动干预，即不去影响价格水平，而是给市场提供流动性，平滑市场，避免因为流动性的缺乏出现剧烈的波动。”他说。

对于外汇储备出现连续减少，经常账户和资本账户“双顺差”一去不返的状况，管涛认为，今年前三季度外储实际降幅(去掉估值效应)是2,271亿美元，以目前中国3万多亿美元的外储规模看，这一水平并不多。

“(但)我们也不能够对此掉以轻心。如果外汇储备的下降持续较长时间，就有可能形成预期自我强化、自我实现的资本外流压力不断加大，最终在某个时点上就可能演变成一个非线性的、发散的过程，而非一个线性的、收敛的过程。”他表示。