中国票据市场：年末报价稀少转贴利率小涨，资金宽松年后利率仍将下行

香港已公布经济指标--2017/1/20
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京12月31日 - 中国票据市场本周转贴利率小涨，六个月纸票成交在3.18%左右，不过收票不足或致利率有所虚高。交易人士指出，市场成交清淡，临近年底各机构资产配置及业务规模调整基本到位，在市场各类风险频繁爆发的情况下，交易更为谨慎，各产品报价量减少。
他们并称，鉴于货币宽松大势未改，而且作为资产的票据吸引力仍在，2016年初尤其是农历春节后转贴利率下行概率较大。
北京一银行交易员说，转贴利率较上周略有上升，但至周三成交已渐稀少，“也有出的，但是没怎么问利率，这几天的利率真的对年后没什么借鉴性，都知道是虚高。”
上海一银行交易员亦表示，出票相对增多而收票减少，转贴利率因而有所抬高；年末机构规模调整已提前结束，故市场成交量很少。
“跨年后（转贴利率）应该会下，但春节前下的空间估计不会很多，真正往下应该是春节后了，”该交易员说。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)
**路透中国银票转贴参考率(全国)报价
**路透中国银票回购参考率报价 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。