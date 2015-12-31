中国票据市场：年末报价稀少转贴利率小涨，资金宽松年后利率仍将下行

路透北京12月31日 - 中国票据市场本周转贴利率小涨，六个月纸票成交在3.18%左右，不过收票不足或致利率有所虚高。交易人士指出，市场成交清淡，临近年底各机构资产配置及业务规模调整基本到位，在市场各类风险频繁爆发的情况下，交易更为谨慎，各产品报价量减少。

他们并称，鉴于货币宽松大势未改，而且作为资产的票据吸引力仍在，2016年初尤其是农历春节后转贴利率下行概率较大。

北京一银行交易员说，转贴利率较上周略有上升，但至周三成交已渐稀少，“也有出的，但是没怎么问利率，这几天的利率真的对年后没什么借鉴性，都知道是虚高。”

上海一银行交易员亦表示，出票相对增多而收票减少，转贴利率因而有所抬高；年末机构规模调整已提前结束，故市场成交量很少。

“跨年后（转贴利率）应该会下，但春节前下的空间估计不会很多，真正往下应该是春节后了，”该交易员说。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价