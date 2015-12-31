金属期市：铜价恐创七年来最大全年跌幅，镍价受创最深

“我们认为金属价格已经触底，”香港Argonaut Securities分析师Helen Lau表示。

“需求面而言有一些复苏迹象，美国经济正在改善，而中国正在采取措施稳定经济。而且生产商也终于决定采取行动支撑价格。”

截至0702 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 报每吨4,731.5美元，今年下跌25%；期铝 年内下跌17%至每吨1,530.5美元；期锌 挫低25%至每吨1,627.5美元；期锡 年内亦下跌25%至每吨14,540美元。

上海期市主力期铜合约 今年下跌17%，期铝 及期锌 均下跌18%，期铅 则是上涨13%。

由于中国九家大型铜冶炼商已经同意在2016年第一季将现货铜销售量减少20万吨，铜价可望寻获些许支撑。此前多家炼厂决定，明年减产至少35万吨。

“就期镍而言，我认为供给过剩，LME库存水准非常高，”Argonaut的Lau表示，“由于不锈钢价格持续下滑，将对铁矿石及镍等原材料造成下跌压力。”

LME期铅 年内迄今下滑4%至每吨1,782美元，价格已在复苏。（完）

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