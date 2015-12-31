台湾货币市场：封关日资金流动性欠佳令短率续处高位，年初资金恢复宽松

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
* 年底资金流动性欠佳令短率续处高位 * 一年期定存单得标利率高于预期 * 年初资金情势恢复宽松态势 * 短票及RP利率持稳既有区间 记者 詹静宜 路透台北12月31日 - 年底封关日台湾银行间短率周四仍在高位。资金调度人员指出， 因周五逢元旦假期休市，今天为年底最后一个交易日将累算四天积数，让年底资金操作更加 谨慎，并拖累资金流动性更显不足，年底资金紧缩效应浮现令短率续处高档。 他们表示，银行间为考量年底财报BIS(资本适足率)计算，多数银行不能承作跨月资金 调度，连向来为跨年资金供给的两家大户今年都关门不提供跨年资金，致年底资金情势更为 紧俏，所幸部份民营银行加入跨月拆款供给行列，缓解年底资金紧张情势。 〞早上开门有銭也不敢乱动，〞一位大型民营商银交易员说。 展望下周，交易员普遍认为，随着年底资金紧缩因素一过，年初资金情势将恢复宽松基 调，预计短率将转向低位靠拢。 此外，台湾央行周四公布，今日标售的1,500亿台币364天期定存单加权平均得标利率为 0.351%。该结果高于市场预期的0.33-0.34%，较前次标售均标0.384%则降3.3个基点，为连1 5次走低。 本地时间15:44 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.980 33.050 台湾加权股价指数 8,338.06 8,279.99 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.237% 0.255% --隔夜拆款利率区间 0.210-0.300% 0.210-0.320% --一周拆款利率区间 0.300-0.450% 0.260-0.440% --两周拆款利率区间 0.430-0.450% 0.400-0.450% **短票利率持在高档** 在短票市场方面，票券交易商指出，由于此前避开落点年底，今日发票量持续偏少，利 率大致持在既有高档区间，下周迈入新的一旬料资金情势将转趋宽松，短票利率将转向低位 靠拢，不排除直接开低在0.30-0.32%间。 〞还是有一些老朋友有情有意帮忙度过难关，〞一位大型票券商交易员说，年底面对资 金缺口只能仰赖友好银行资金应急，年初再分配较多短票供给该行缓解资金去化压力。 展望1月短票利率预测，货币市场资金调度人士指出，年底资金紧缩因素一过，资金情 势料将回归宽松基调，预估1月短票利率可望走低至0.32-0.37%。 交易员并提及1月起劳退代操基金短票最低收益率将由原先的0.51%降至0.39%，也可望 带动短票利率趋跌。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.42 5%，上日亦为0.425%；上日区间为0.31-0.45%，前日区间则在0.40-0.45%；上日成交量33.3 9亿台币，前日36.89亿台币。 今日大型票券商与银行间承作的短票以跨年20-30天期为主，成交利率主要落在0.42-0. 45%，大致同于上日高档区间。 台湾央行周四称，共发行2,419亿台币定存单。与今日到期金额2,453亿台币相较，存单 发行余额减34亿。周五因元旦假期休市一天。 下周央行定存单到期金额高达2兆(万亿)2,170.1亿台币，资金落点分别为周一8,996.8 亿、周二2,005.5亿、周三4,741.5亿、周四5,883.8亿及周五542.5亿。 拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为960亿台币，累积超额准备为8,582亿 台币、加计前期1%的超额准备达9,421亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，虽然年底投信端资金多缺不一，但券商间资金 缺口偏小，今日资金调度顺畅，RP利率依旧持在既有区间。 展望下周，大型证券商指出，年初资金情势较为宽裕，下周公债及公司债RP利率可望向 下测试，预估下周一分别开价在0.30-0.33%、0.40-0.43%，另有大型票券商也预告下周一将 短天期公债及公司债RP利率较今日调降2-3个基点。 〞今天感觉明显比昨天好太多。〞一位大型证券商交易员说。 不过有家大型票券商今日资金缺口较大，在市场以较高利率调度资金，带动今日公债及 公司债RP利率区间明显上移，但此为短暂现象，料下周随即回到原有低位水准。 今天证券商跨年短天期公债的附买回利率成交区间落在0.35-0.38%，持平上日；跨年短 天期公司债RP主要成交在0.45-0.48%，同于上日。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率区间上移；短天期公债附买回利率区间落 在0.33-0.38%，上日在0.31-0.33%；短天期公司债附买回利率区间则在0.36-0.42%，上日在 0.31-0.36%。交易商指出，债券附买回成交利率高低，与票券商及各金融机构的信评条件/ 议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。(完) (审校 林高丽)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。