台湾货币市场：封关日资金流动性欠佳令短率续处高位，年初资金恢复宽松

* 年底资金流动性欠佳令短率续处高位 * 一年期定存单得标利率高于预期 * 年初资金情势恢复宽松态势 * 短票及RP利率持稳既有区间 记者 詹静宜 路透台北12月31日 - 年底封关日台湾银行间短率周四仍在高位。资金调度人员指出， 因周五逢元旦假期休市，今天为年底最后一个交易日将累算四天积数，让年底资金操作更加 谨慎，并拖累资金流动性更显不足，年底资金紧缩效应浮现令短率续处高档。 他们表示，银行间为考量年底财报BIS(资本适足率)计算，多数银行不能承作跨月资金 调度，连向来为跨年资金供给的两家大户今年都关门不提供跨年资金，致年底资金情势更为 紧俏，所幸部份民营银行加入跨月拆款供给行列，缓解年底资金紧张情势。 〞早上开门有銭也不敢乱动，〞一位大型民营商银交易员说。 展望下周，交易员普遍认为，随着年底资金紧缩因素一过，年初资金情势将恢复宽松基 调，预计短率将转向低位靠拢。 此外，台湾央行周四公布，今日标售的1,500亿台币364天期定存单加权平均得标利率为 0.351%。该结果高于市场预期的0.33-0.34%，较前次标售均标0.384%则降3.3个基点，为连1 5次走低。 本地时间15:44 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.980 33.050 台湾加权股价指数 8,338.06 8,279.99 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.237% 0.255% --隔夜拆款利率区间 0.210-0.300% 0.210-0.320% --一周拆款利率区间 0.300-0.450% 0.260-0.440% --两周拆款利率区间 0.430-0.450% 0.400-0.450% **短票利率持在高档** 在短票市场方面，票券交易商指出，由于此前避开落点年底，今日发票量持续偏少，利 率大致持在既有高档区间，下周迈入新的一旬料资金情势将转趋宽松，短票利率将转向低位 靠拢，不排除直接开低在0.30-0.32%间。 〞还是有一些老朋友有情有意帮忙度过难关，〞一位大型票券商交易员说，年底面对资 金缺口只能仰赖友好银行资金应急，年初再分配较多短票供给该行缓解资金去化压力。 展望1月短票利率预测，货币市场资金调度人士指出，年底资金紧缩因素一过，资金情 势料将回归宽松基调，预估1月短票利率可望走低至0.32-0.37%。 交易员并提及1月起劳退代操基金短票最低收益率将由原先的0.51%降至0.39%，也可望 带动短票利率趋跌。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.42 5%，上日亦为0.425%；上日区间为0.31-0.45%，前日区间则在0.40-0.45%；上日成交量33.3 9亿台币，前日36.89亿台币。 今日大型票券商与银行间承作的短票以跨年20-30天期为主，成交利率主要落在0.42-0. 45%，大致同于上日高档区间。 台湾央行周四称，共发行2,419亿台币定存单。与今日到期金额2,453亿台币相较，存单 发行余额减34亿。周五因元旦假期休市一天。 下周央行定存单到期金额高达2兆(万亿)2,170.1亿台币，资金落点分别为周一8,996.8 亿、周二2,005.5亿、周三4,741.5亿、周四5,883.8亿及周五542.5亿。 拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为960亿台币，累积超额准备为8,582亿 台币、加计前期1%的超额准备达9,421亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，虽然年底投信端资金多缺不一，但券商间资金 缺口偏小，今日资金调度顺畅，RP利率依旧持在既有区间。 展望下周，大型证券商指出，年初资金情势较为宽裕，下周公债及公司债RP利率可望向 下测试，预估下周一分别开价在0.30-0.33%、0.40-0.43%，另有大型票券商也预告下周一将 短天期公债及公司债RP利率较今日调降2-3个基点。 〞今天感觉明显比昨天好太多。〞一位大型证券商交易员说。 不过有家大型票券商今日资金缺口较大，在市场以较高利率调度资金，带动今日公债及 公司债RP利率区间明显上移，但此为短暂现象，料下周随即回到原有低位水准。 今天证券商跨年短天期公债的附买回利率成交区间落在0.35-0.38%，持平上日；跨年短 天期公司债RP主要成交在0.45-0.48%，同于上日。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率区间上移；短天期公债附买回利率区间落 在0.33-0.38%，上日在0.31-0.33%；短天期公司债附买回利率区间则在0.36-0.42%，上日在 0.31-0.36%。交易商指出，债券附买回成交利率高低，与票券商及各金融机构的信评条件/ 议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。(完) (审校 林高丽)