香港个股：人和商业两笔2.5亿美元和3.9亿港元银团贷款未能履行条件

路透香港12月31日 - 在中国从事地下商城开发的人和商业 周四表示，公司未能在限期前完成有关两笔分别2.5亿美元和3.9亿港元银团贷款的相关规定，但目前尚未收到任何违约或提前还款的正式通知；倘提前偿还银团贷款亦可能触发公司其他贷款和债券的交叉违约事件。

人和商业的声明称，董事会一直研究各项集资方案，并建议委任专业顾问进行调查并提供意见，包括以股本和债务融资方式为银团贷款再融资，以及进行其他贷款或发行其他债券。如该等方案皆不可行，董事会亦将考虑出售业务和资产，以偿还到期的贷款和债券。

是次涉及的银团贷款，由人和商业全资附属公司贤华企业有限公司作为借款方，于2014年11月24日订立。根据《银团贷款协议》，借款方承诺，在任何时候均会维持不低于若干水平的现金金额。借款方并向银团贷款方承诺，在协定的截止日期前向有关中国政府当局完成办理一幅位于中国无锡土地的按揭登记。

人和商业此前已要求临时豁免上述各项承诺的限期至今天（31日），但公司表示已尽一切努力，但仍将不能在今天前履行该两项承诺。

该公司称，正继续采取行动，对未能履行财务契诺一事作出补救，并正积极与相关当局协调，以便尽早完成无锡土地的按揭登记；同时继续寻求银团贷款方作出豁免、同意和延期。

人和商业今天收报0.36港元，该股今年全年累计升近6%。（完）

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