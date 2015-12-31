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亚洲 | 2015年 12月 31日 星期四 15:46 BJT

《汇市简讯》美元/日圆仍在近期低点附近整理，阻力在200小时均线

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* 美元/日圆持续在邻近120.00日圆的近期低点附近整理

* 本周区间完全低于8月及10月低点拉出的上行趋势线(趋势线位置在120.84)

* 卖单位置调整，在已遭跌破的上行趋势线，紧邻日线云区底部位区120.92

* 美元/日圆仍低于云区，令偏空倾向维持不坠

* 200小时移动均线在120.62，为短线阻力位

* 技术图表：tmsnrt.rs/1kvh3ry

(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)

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