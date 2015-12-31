国际油市：油市2015年以疲势收官，供应过剩致明年前景仍不乐观

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
油价短期前景依然暗淡，有些分析师，比如高盛的分析师认为，油价可能要低至每桶20美元才能把足够多的产量挤出去，使得市场恢复平衡。
美国投行摩根士丹利在2016年展望中表示，“2016年油市阻力增大。”该行称尽管美国页岩油企业削减了一些产量，但全球供应仍在增加，且需求也在放缓。
“2015年下半年全球油市失衡状况有所缓和，但2016年恢复平衡的希望继续遭遇重挫，”该行表示。这体现了市场的普遍看法，即2016年年底之前油价料将不会大幅走高。
交易员预计，美国12月意外解除实施多年的石油出口禁令之后，美国部分石油将出口至全球市场。出口禁令的解除，使多年来美原油价格低于国际布兰特原油CL-LCO1=R的局面宣告终结。
“在美国页岩油产业因原油价格崩跌而面临困境之际...美国原油出口可能有助于缓解国内供应过多的忧虑，”荷兰国际集团(ING)说。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/汪红英；审校 白云/张涛)
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路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。