国际油市：油市2015年以疲势收官，供应过剩致明年前景仍不乐观

油价短期前景依然暗淡，有些分析师，比如高盛的分析师认为，油价可能要低至每桶20美元才能把足够多的产量挤出去，使得市场恢复平衡。

美国投行摩根士丹利在2016年展望中表示，“2016年油市阻力增大。”该行称尽管美国页岩油企业削减了一些产量，但全球供应仍在增加，且需求也在放缓。

“2015年下半年全球油市失衡状况有所缓和，但2016年恢复平衡的希望继续遭遇重挫，”该行表示。这体现了市场的普遍看法，即2016年年底之前油价料将不会大幅走高。

交易员预计，美国12月意外解除实施多年的石油出口禁令之后，美国部分石油将出口至全球市场。出口禁令的解除，使多年来美原油价格低于国际布兰特原油CL-LCO1=R的局面宣告终结。

“在美国页岩油产业因原油价格崩跌而面临困境之际...美国原油出口可能有助于缓解国内供应过多的忧虑，”荷兰国际集团(ING)说。(完)

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