中国金融：国开行2015年专项建设基金投放5,800亿，棚改贷款倍增

路透北京12月31日 - 中国国家开发银行 董事长胡怀邦周四表示，该行2015年完成专项建设基金资金投放5,800亿元人民币，预计可拉动投资约2万亿元；全年发放棚改贷款7,500亿元，是去年同期发放的近两倍。

他在新年贺词中并称，国务院批复国开行深化改革方案，国开行开发性金融机构定位得以明确，债信问题得到解决，480亿美元注资到位。

据其介绍，2015年国开行资产总额突破12万亿元，较年初增长19%，全年融资总量突破4万亿元；发行金融债券1.7万亿元；不良贷款率连续43个季度控制在1%以内。

他并提到，国开行发放脱贫攻坚贷款2,000亿元，覆盖715个国家级特困县；发放国际业务贷款超千亿美元，有力支持了“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)建设。

路透11月曾援引消息人士表示，中国第四批专项建设基金项目申报工作已正式启动，由国开行及农业发展银行联合上报；明年上半年可开工建设、能够产生新拉动的项目优先申报，优先考虑项目回报率在3-5%、且回收周期为10-20年的项目。