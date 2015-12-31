中国金融：国开行2015年专项建设基金投放5,800亿，棚改贷款倍增

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京12月31日 - 中国国家开发银行 董事长胡怀邦周四表示，该行2015年完成专项建设基金资金投放5,800亿元人民币，预计可拉动投资约2万亿元；全年发放棚改贷款7,500亿元，是去年同期发放的近两倍。
他在新年贺词中并称，国务院批复国开行深化改革方案，国开行开发性金融机构定位得以明确，债信问题得到解决，480亿美元注资到位。
据其介绍，2015年国开行资产总额突破12万亿元，较年初增长19%，全年融资总量突破4万亿元；发行金融债券1.7万亿元；不良贷款率连续43个季度控制在1%以内。
他并提到，国开行发放脱贫攻坚贷款2,000亿元，覆盖715个国家级特困县；发放国际业务贷款超千亿美元，有力支持了“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)建设。
路透11月曾援引消息人士表示，中国第四批专项建设基金项目申报工作已正式启动，由国开行及农业发展银行联合上报；明年上半年可开工建设、能够产生新拉动的项目优先申报，优先考虑项目回报率在3-5%、且回收周期为10-20年的项目。
此前中国为挽经济颓势将推出万亿元专项金融债发行计划，财政部贴息以及募集资金定向投放地方基础建设项目。国家发改委9月时表示，第一批专项建设基金已投放到位，第二批在9月底前实现投放。 （完） (发稿 侯向明；审校 张喜良)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。