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市场报道 | 2015年 12月 31日 星期四 15:54 BJT

《汇市简讯》英镑/美元分时图云区在1.4839/59构成压力

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* 弹离周二触及的八个月低点1.4786美元，但走势仍偏向下行

* 一目均衡相关指标偏空

* 1.4567为4月触及的2015年低位，英镑/美元有可能跌向此水准

* 10日移动均线在1.4865，日线一目均衡转换线在1.4866，皆应会构成阻力

* 更短线而言，分时图云区在1.4839/59构成压力

* 技术图表1) tmsnrt.rs/1kvi2Z1

* 技术图表2) tmsnrt.rs/1kvi6bc

(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)

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