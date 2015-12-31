台湾汇市：台币收盘连五贬但出口商抛汇限缩跌势，今年贬值4.08%

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
* 台币收贬，连五日下跌 * 午后买盘较空，出口商抛汇限缩了跌势 * 明日台币主交易区间料在32.850-32.950 路透台北12月31日 - 台币兑美元 周四在今年最后一个交易日中，午后在出口 商的抛汇下削减稍早跌势，为连五日收贬。今累计台币在2015年贬值4.08%。 汇银人士说，今日午后由于外资大多放假去了，午后美元买盘很空，出口商见汇价仍在 32.800上方，抛汇意愿仍在，因此一路丢美元。至于央行在尾盘虽入场促贬台币，不过倒也 没有让台币收得太弱。 至于下周开年的汇市行情，交易员认为，近期台币在32.8附近游荡很久，估计新年后应 该不会再有大的抛汇。但目前国际市场氛围还是美元强势，台币短期不排除偏弱盘整，下周 区间先看32.8-33.0。 〞出口商32.8这个价格都看了二个礼拜了，应不会再大丢美元，〞一位大型官股银行交 易员表示。 他们认为，1月开始距离总统大选日近，目前总统选情可能稳定，但若国会选举结果和 总统选举结果是民进党双赢，不排除台币先出现一波贬势，因为忧虑两岸关系可能有所变化 。 他们也认为，1月开始预料台币虽弱但也不至于一路走疲，32.900附近可能会有一些支 撑。 海外NDF各种天期美元/台币换汇点溢价幅度今日较上日稍有缩减；指标一个月美元/台 币远汇 尾盘报32.903/32.958，上日收在33.105。 今日台币主要交易区间在32.816-32.900，上日在32.799-32.900。 台湾股市 周四封关收升0.7%，全年则是收跌10.4%。分析师表示，今日尾盘拉抬 作价权值股，使得月线转收红并收十字线，预料元旦假期过后，大盘将会出现明确走向。台 湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超4.53亿台币，结束先前连二日卖超。 今日多数新兴市场休市，马币2015年跌幅亚币中最大 韩元今日休市。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 33.066 33.050 32.816-33.160 32.950 7.59 11.05 司 元太外汇经纪公 33.066 33.051 32.817-33.066 32.930 4.20 6.24 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.080/0.100 0.135/0.155 美元/台币六个月期 0.070/0.100 0.140/0.170 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。