台湾汇市：台币收盘连五贬但出口商抛汇限缩跌势，今年贬值4.08%

* 台币收贬，连五日下跌 * 午后买盘较空，出口商抛汇限缩了跌势 * 明日台币主交易区间料在32.850-32.950 路透台北12月31日 - 台币兑美元 周四在今年最后一个交易日中，午后在出口 商的抛汇下削减稍早跌势，为连五日收贬。今累计台币在2015年贬值4.08%。 汇银人士说，今日午后由于外资大多放假去了，午后美元买盘很空，出口商见汇价仍在 32.800上方，抛汇意愿仍在，因此一路丢美元。至于央行在尾盘虽入场促贬台币，不过倒也 没有让台币收得太弱。 至于下周开年的汇市行情，交易员认为，近期台币在32.8附近游荡很久，估计新年后应 该不会再有大的抛汇。但目前国际市场氛围还是美元强势，台币短期不排除偏弱盘整，下周 区间先看32.8-33.0。 〞出口商32.8这个价格都看了二个礼拜了，应不会再大丢美元，〞一位大型官股银行交 易员表示。 他们认为，1月开始距离总统大选日近，目前总统选情可能稳定，但若国会选举结果和 总统选举结果是民进党双赢，不排除台币先出现一波贬势，因为忧虑两岸关系可能有所变化 。 他们也认为，1月开始预料台币虽弱但也不至于一路走疲，32.900附近可能会有一些支 撑。 海外NDF各种天期美元/台币换汇点溢价幅度今日较上日稍有缩减；指标一个月美元/台 币远汇 尾盘报32.903/32.958，上日收在33.105。 今日台币主要交易区间在32.816-32.900，上日在32.799-32.900。 台湾股市 周四封关收升0.7%，全年则是收跌10.4%。分析师表示，今日尾盘拉抬 作价权值股，使得月线转收红并收十字线，预料元旦假期过后，大盘将会出现明确走向。台 湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超4.53亿台币，结束先前连二日卖超。 今日多数新兴市场休市，马币2015年跌幅亚币中最大 韩元今日休市。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 33.066 33.050 32.816-33.160 32.950 7.59 11.05 司 元太外汇经纪公 33.066 33.051 32.817-33.066 32.930 4.20 6.24 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.080/0.100 0.135/0.155 美元/台币六个月期 0.070/0.100 0.140/0.170 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 林高丽)