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亚洲 | 2015年 12月 31日 星期四 17:29 BJT

台湾汇市：台币收盘连五贬但出口商抛汇限缩跌势，今年贬值4.08%

* 台币收贬，连五日下跌
    * 午后买盘较空，出口商抛汇限缩了跌势
    * 明日台币主交易区间料在32.850-32.950

    路透台北12月31日 - 台币兑美元 周四在今年最后一个交易日中，午后在出口
商的抛汇下削减稍早跌势，为连五日收贬。今累计台币在2015年贬值4.08%。
    
    汇银人士说，今日午后由于外资大多放假去了，午后美元买盘很空，出口商见汇价仍在
32.800上方，抛汇意愿仍在，因此一路丢美元。至于央行在尾盘虽入场促贬台币，不过倒也
没有让台币收得太弱。
    
    至于下周开年的汇市行情，交易员认为，近期台币在32.8附近游荡很久，估计新年后应
该不会再有大的抛汇。但目前国际市场氛围还是美元强势，台币短期不排除偏弱盘整，下周
区间先看32.8-33.0。
    
    〞出口商32.8这个价格都看了二个礼拜了，应不会再大丢美元，〞一位大型官股银行交
易员表示。
    
    他们认为，1月开始距离总统大选日近，目前总统选情可能稳定，但若国会选举结果和
总统选举结果是民进党双赢，不排除台币先出现一波贬势，因为忧虑两岸关系可能有所变化
。
    
    他们也认为，1月开始预料台币虽弱但也不至于一路走疲，32.900附近可能会有一些支
撑。
    
    海外NDF各种天期美元/台币换汇点溢价幅度今日较上日稍有缩减；指标一个月美元/台
币远汇 尾盘报32.903/32.958，上日收在33.105。
    
    今日台币主要交易区间在32.816-32.900，上日在32.799-32.900。
    
    台湾股市 周四封关收升0.7%，全年则是收跌10.4%。分析师表示，今日尾盘拉抬
作价权值股，使得月线转收红并收十字线，预料元旦假期过后，大盘将会出现明确走向。台
湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超4.53亿台币，结束先前连二日卖超。 
  
    
    今日多数新兴市场休市，马币2015年跌幅亚币中最大 韩元今日休市。
        
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交  上日 
                        元                                         量  
                      报价                                       亿美  
                                                                   元  
 台北外汇经纪公     33.066     33.050   32.816-33.160  32.950    7.59  11.05
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     33.066     33.051   32.817-33.066  32.930    4.20   6.24
 司                                                                    
  
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 (完)
            
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 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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