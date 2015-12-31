CNH动态：一年期远汇一度涨逾400点子，即期市场传干预6.60元有守

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透香港12月31日 - 2015年最后一个交易日，离岸人民币走势反而不像预期中平淡。继昨日伦敦交易时间段，离岸即期 50分钟内急升近500点子，两地价差迅速缩窄至900点以下，周四即期仍稳定在6.60下方，一年期远汇 则上演“过山车”，一度大涨逾400点子后，略有回跌。
离岸人民币即期午后曾跌0.4%至6.5930，但一小时后行情再次反转，本地时间16:31已涨逾200点子至6.5685；而昨日尾盘离岸即期亦一返连续快速下跌之势，上演行情大逆转。强劲反弹引市场猜测是中国央行再度出手干预。
“这两天CNH多空交战挺激烈，昨日一度狂跌至6.6100，晚盘风向大变，急涨500点，一度传中国央行干预，但市场困惑在于，看不到以往出现的中资Big Name。今天即期和远期亦有干预迹象。”一位资深交易员称。
他并表示，如果周三晚间是中国央行采取干预措施，那可看出8.11新汇改后干预的手法市场有些新变化。
另一位交易员亦表示，“市场有见几家中资大行在卖美元的一年期掉期，再拿近端美元资金，感觉像8月底那波行情，在有序地储备子弹。”
人民币兑美元远期外汇（DF）周四早盘一度涨逾10%后又些许回跌，一年期掉期点报2,060/2,110，远汇报6.778/7844，在岸的同年期远汇 报6.6068/6234。
民生证券宏观分析师朱振鑫在报告中称，离岸和在岸的汇差肯定会长期存在，CNH会拉着CNY走，但是无论如何汇差接近2%肯定不行。他预计，短期人民币已接近底线，明年可能会在6.5-7之间波动。
同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.7853/8003，涨0.36%。
离岸人民币一年的隐含波动率 连续上行报7.225/7.775，亦可表明人民币的贬值预期。（完） (记者 赵红梅；审校 张喜良)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。