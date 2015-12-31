CNH动态：一年期远汇一度涨逾400点子，即期市场传干预6.60元有守

路透香港12月31日 - 2015年最后一个交易日，离岸人民币走势反而不像预期中平淡。继昨日伦敦交易时间段，离岸即期 50分钟内急升近500点子，两地价差迅速缩窄至900点以下，周四即期仍稳定在6.60下方，一年期远汇 则上演“过山车”，一度大涨逾400点子后，略有回跌。

离岸人民币即期午后曾跌0.4%至6.5930，但一小时后行情再次反转，本地时间16:31已涨逾200点子至6.5685；而昨日尾盘离岸即期亦一返连续快速下跌之势，上演行情大逆转。强劲反弹引市场猜测是中国央行再度出手干预。

“这两天CNH多空交战挺激烈，昨日一度狂跌至6.6100，晚盘风向大变，急涨500点，一度传中国央行干预，但市场困惑在于，看不到以往出现的中资Big Name。今天即期和远期亦有干预迹象。”一位资深交易员称。

他并表示，如果周三晚间是中国央行采取干预措施，那可看出8.11新汇改后干预的手法市场有些新变化。

另一位交易员亦表示，“市场有见几家中资大行在卖美元的一年期掉期，再拿近端美元资金，感觉像8月底那波行情，在有序地储备子弹。”

人民币兑美元远期外汇（DF）周四早盘一度涨逾10%后又些许回跌，一年期掉期点报2,060/2,110，远汇报6.778/7844，在岸的同年期远汇 报6.6068/6234。

民生证券宏观分析师朱振鑫在报告中称，离岸和在岸的汇差肯定会长期存在，CNH会拉着CNY走，但是无论如何汇差接近2%肯定不行。他预计，短期人民币已接近底线，明年可能会在6.5-7之间波动。

同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.7853/8003，涨0.36%。