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市场报道 | 2015年 12月 31日 星期四 16:37 BJT

全球贵金属：12月30日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓仍持平

路透12月31日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量持平于周二，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 20,691,044.4 12月30日 20,691,044.4 12月29日 0.0 0.00%

iShares 318,887,688.9 12月30日 318,887,688.9 12月29日 0.0 0.00% (完) (编译 刘秀红；审校 张涛)

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