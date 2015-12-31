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市场报道 | 2015年 12月 31日 星期四 16:46 BJT

《汇市简讯》英国脱欧风险罩顶，英镑/美元第一季有跌向1.35的可能

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* 英国首相卡梅伦希望在2月18-19日欧盟峰会为英国敲定新的欧盟协议

* 获得新协议是卡梅伦举行英国脱欧公投的先决条件

* 预料英国将在2016年举行脱欧公投，可能在6月/7月或9月/10月

* 这项事件风险若浮现具体日期，可能成为市场聚焦对象，并打击英镑

* 4月低点1.4567、2010年低点1.4228及1.35皆为英镑/美元空头目标

* 1.35为2009年低点。1.4786为本周二触及的八个月低点(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)

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