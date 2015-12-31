离岸人民币：香港11月末人民币存款环比涨1.15%至8,642亿元--金管局

路透香港12月31日 - 香港金管局周四公布的数据显示，11月末人民币存款余额近8,642亿元，单月环比上涨1.15%，尽管已改9月、10月环比萎缩局面，但该数据为20个月来第三次跌破9,000亿元大关。

9月、10月香港离岸人民币资金池分别环比萎缩8.5%及4.6%，金管局称自10月起，市场对人民币汇率预期渐趋稳定，客户存款的按月跌幅已比9月明显收窄，而香港离岸人民币市场亦一直运作有序。