国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水连续第二日缩窄，因1月初供给料紧张

路透新加坡12月31日 - 亚洲380-cst燃料油船货贴水周四连续第二日缩窄，因1月初的供给预计会较为紧张，且对于较高粘度燃料油的买方多于卖方。今天是2015年的最后一个交易日。

虽然新加坡未报告有现货交易，但路透数据显示，380-cst燃料油船货较新加坡现货报价贴水从周三的负1.78美元缩窄至负0.17美元。

油价周三下跌逾3%，布兰特原油滑向11年低位，此前美国公布上周原油库存意外增加，且有迹象显示，沙特阿拉伯将继续令全球供应过剩的情况愈发严重。

一些交易员将近期现货价格的走坚归因于1月初供给的紧缩，因套利船货预计仅会在月底和2月初到岸。

对380-cst燃料油的需求兴趣在评估期开始尤为强劲，对近月船货的买方报价跨入升水区域，表明对1月上半月的需求增强。

其它交易员将价格的走坚归因于其它因素。

“我们这里有充足的油品，”另一位在新加坡的交易员说，“不过卖家有意制造真空以推升价格。”(完)

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