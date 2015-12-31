国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水连续第二日缩窄，因1月初供给料紧张

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透新加坡12月31日 - 亚洲380-cst燃料油船货贴水周四连续第二日缩窄，因1月初的供给预计会较为紧张，且对于较高粘度燃料油的买方多于卖方。今天是2015年的最后一个交易日。
虽然新加坡未报告有现货交易，但路透数据显示，380-cst燃料油船货较新加坡现货报价贴水从周三的负1.78美元缩窄至负0.17美元。
油价周三下跌逾3%，布兰特原油滑向11年低位，此前美国公布上周原油库存意外增加，且有迹象显示，沙特阿拉伯将继续令全球供应过剩的情况愈发严重。
一些交易员将近期现货价格的走坚归因于1月初供给的紧缩，因套利船货预计仅会在月底和2月初到岸。
对380-cst燃料油的需求兴趣在评估期开始尤为强劲，对近月船货的买方报价跨入升水区域，表明对1月上半月的需求增强。
其它交易员将价格的走坚归因于其它因素。
“我们这里有充足的油品，”另一位在新加坡的交易员说，“不过卖家有意制造真空以推升价格。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。