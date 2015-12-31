中国央企：引导提质增效升级，力争明年经济效益恢复性增长--国资委

路透北京12月31日 - 新华社周四援引国资委称，2016年将着力引导中央企业提质增效升级，力争明年经济效益实现恢复性增长。

国资委副主任张喜武在日前举行的中央企业负责人经营业绩考核工作会议上表示，2015年中央企业面临的外部环境错综复杂，需求疲软、产能过剩、价格下跌和政策性让利等因素相互交织叠加，稳增长任务极为艰巨，压力前所未有。

“面对新形势新任务，国资委将围绕做强做优做大中央企业核心目标，进一步完善业绩考核体系，着力引导中央企业提质增效升级，力争2016年经济效益实现恢复性增长，”他强调。

张喜武表示，要充分发挥业绩考核在中央企业做强做优做大方面的引领作用，同时突出效益导向，充分发挥业绩考核在中央企业提质增效升级方面的带动作用。

此外，国资委还将推进分类考核、深化经济增加值考核、完善激励约束。

国资委联合多部委近日印发有关国企分类的指导意见，将国有企业分为商业类和公益类，同时明确两类国企功能，以分类推进改革、促进发展和实施监管，其中商业类将加大股份制改革，公益类则引入市场机制。

财政部上周发布数据显示，1-11月国有企业利润总额20,424.7亿元人民币，同比下降9.5%，较1-10月降幅缩窄0.3个百分点，为下半年以来首次出现。