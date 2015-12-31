国际油市：亚洲石脑油裂解价差全年均值创六年低位，汽油表现出色

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透新加坡12月31日 - 受年底交易低迷影响，亚洲石脑油裂解价差周四下跌1.1%，至每吨138.85美元的五个交易日低位，但今天的裂解价差是一年前的逾四倍。
不过2015年平均裂解价差为每吨92.43美元，2014年接近120美元。
今年是2009年以来石脑油裂解价差均值最低的一年，因2015年1月开局迟滞，而且第三季大量石脑油从西方运来，拖累了裂解价差。
尽管裂解价差较低，但石脑油今年的表现超过了一些交易商的预期，他们此前预计会有液化石油气(LPG)大量取代石脑油的情况。
在亚洲一些石脑油裂解厂，LPG可以替代5-15%的石脑油。
但今年多数时间LPG价格高昂，买家因此还是主要依赖石脑油。
一些交易商此前预计阿布扎比国家石油公司(ADNOC)将大幅提高石脑油出口量，因旗下Ruwais炼厂产能已提高逾一倍，至每天逾80万桶。
但技术问题导致Ruwais炼厂推迟提高产能利用率。
“今年对于石脑油来说不错，不过汽油是(所有成品油中)表现最好的，”新加坡一交易商称。
“我预计2016年轻质馏分油市场表现强劲，”他并称力量将来自汽油。
相较之下，2015年亚洲汽油裂解价差收于每桶12.50美元，为逾六年来最高，受全球需求旺盛提振。
能源咨询机构FGE和JBC Energy称，展望未来，明年亚洲汽油需求料将增长4%-5%，至每天650万桶或稍微更多。
但汽油供应料增长约3%，至每日650-660万桶。
新加坡现货市场上，达成两笔汽油交易，但自12月15日以来没有石脑油现货交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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