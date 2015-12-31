国际油市：亚洲石脑油裂解价差全年均值创六年低位，汽油表现出色

路透新加坡12月31日 - 受年底交易低迷影响，亚洲石脑油裂解价差周四下跌1.1%，至每吨138.85美元的五个交易日低位，但今天的裂解价差是一年前的逾四倍。

不过2015年平均裂解价差为每吨92.43美元，2014年接近120美元。

今年是2009年以来石脑油裂解价差均值最低的一年，因2015年1月开局迟滞，而且第三季大量石脑油从西方运来，拖累了裂解价差。

尽管裂解价差较低，但石脑油今年的表现超过了一些交易商的预期，他们此前预计会有液化石油气(LPG)大量取代石脑油的情况。

在亚洲一些石脑油裂解厂，LPG可以替代5-15%的石脑油。

但今年多数时间LPG价格高昂，买家因此还是主要依赖石脑油。

一些交易商此前预计阿布扎比国家石油公司(ADNOC)将大幅提高石脑油出口量，因旗下Ruwais炼厂产能已提高逾一倍，至每天逾80万桶。

但技术问题导致Ruwais炼厂推迟提高产能利用率。

“今年对于石脑油来说不错，不过汽油是(所有成品油中)表现最好的，”新加坡一交易商称。

“我预计2016年轻质馏分油市场表现强劲，”他并称力量将来自汽油。

相较之下，2015年亚洲汽油裂解价差收于每桶12.50美元，为逾六年来最高，受全球需求旺盛提振。

能源咨询机构FGE和JBC Energy称，展望未来，明年亚洲汽油需求料将增长4%-5%，至每天650万桶或稍微更多。

但汽油供应料增长约3%，至每日650-660万桶。

新加坡现货市场上，达成两笔汽油交易，但自12月15日以来没有石脑油现货交易。(完)

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