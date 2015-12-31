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亚洲 | 2015年 12月 31日 星期四 17:35 BJT

两岸金融：“金证三会”改以电话会议进行，达成持续业务往来等共识

路透台北12月31日 - 台湾金管会周四表示，两岸证券监理合作平台第三次会议“金证三会”已于周一下午以电话会议方式进行，达成持续推动两岸证券期货业务往来及透过监理合作平台沟通交流等共识。

金管会新闻稿并指出，除了上述两项共识外，双方针对放宽大陆合格境外机构投资者(QFII)、人民币境外机构投资者(RQFII)、合格境内机构投资者(QDII)相关限制及两岸交易所合作股价指数授权等议题进行沟通。

两岸金融监管高层每年定期举行会议以讨论两岸银行、证券和保险等业务合作及监管、交流等议题。

金管会主委曾铭宗今年初曾表示，台湾金融业赴中国经营已走到瓶颈，要有很大突破仍待两岸服务贸易协议通过立法院审议，服贸没过前会强化双边交流，今年将争取人民币回流区域扩大，至于千亿RQFII额度试图透过各种管道争取，但短期要跟服贸脱钩有难度。 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)

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