两岸金融：“金证三会”改以电话会议进行，达成持续业务往来等共识

两岸金融监管高层每年定期举行会议以讨论两岸银行、证券和保险等业务合作及监管、交流等议题。

金管会主委曾铭宗今年初曾表示，台湾金融业赴中国经营已走到瓶颈，要有很大突破仍待两岸服务贸易协议通过立法院审议，服贸没过前会强化双边交流，今年将争取人民币回流区域扩大，至于千亿RQFII额度试图透过各种管道争取，但短期要跟服贸脱钩有难度。 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)