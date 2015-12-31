两岸金融：“金证三会”改以电话会议进行，达成持续业务往来等共识

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透台北12月31日 - 台湾金管会周四表示，两岸证券监理合作平台第三次会议“金证三会”已于周一下午以电话会议方式进行，达成持续推动两岸证券期货业务往来及透过监理合作平台沟通交流等共识。
金管会新闻稿并指出，除了上述两项共识外，双方针对放宽大陆合格境外机构投资者(QFII)、人民币境外机构投资者(RQFII)、合格境内机构投资者(QDII)相关限制及两岸交易所合作股价指数授权等议题进行沟通。
两岸金融监管高层每年定期举行会议以讨论两岸银行、证券和保险等业务合作及监管、交流等议题。
金管会主委曾铭宗今年初曾表示，台湾金融业赴中国经营已走到瓶颈，要有很大突破仍待两岸服务贸易协议通过立法院审议，服贸没过前会强化双边交流，今年将争取人民币回流区域扩大，至于千亿RQFII额度试图透过各种管道争取，但短期要跟服贸脱钩有难度。 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。