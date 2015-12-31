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亚洲 | 2015年 12月 31日 星期四 17:51 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减144亿台币，连续第二周净减

路透台北12月31日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减144亿台币，连续第二周净减，央行存单未到期
余额为7兆(万亿)4,047.10亿台币。台湾央行上周存单发行余额净减45亿台币。 
         
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 
 日期    到期量(亿)   发行量(亿)          增加/减少(
                                          亿)
  12/31     2,453.00            2,419.00       -34.00
  12/30     2,355.50            2,348.50        -7.00
  12/29     5,703.50            5,595.50      -108.00
  12/28     2,690.00            2,695.00        +5.00
 总计      13,202.00           13,058.00      -144.00
    
         91天期发行量(   182天期发行量(亿)
         亿)             
 日期                                      
  12/31               4                   2
  12/30              42                   2
  12/29               5                   3
  12/28               5                   3
   总计              56                  10
 (完)

 (记者 詹静宜；审校 林高丽)

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