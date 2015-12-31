国际油市：亚洲含硫500ppm柴油裂解价差均值创五年最低，不到14美元

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透新加坡12月31日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油裂解价差下滑至每桶10.23美元，全年均值不到14美元，创五年最低，因炼厂产能增加及需求放缓令供应过剩局面迟迟不能缓解。
2015年航煤裂解价差均值也不到每桶14美元，创2010年以来最低。
“柴油及航煤2016年的表现可能还会很差，”新加坡一位交易员称。
交易商称，全球较高的库存须有异常强劲的需求才能消化，但今年的暖冬状况增大了销售困难。
日本11月煤油销售较上年同期下降14.7%，创46年最低，因该国八大城市的平均气温要高于上年水平。
路透Eikon天气数据显示，欧洲大陆的寒冷气温持续时间将很短。
较低的直接价格并不足以提振亚洲的航煤需求。
招标方面，巴林求售至多6万吨含硫10ppm柴油，1月19日至22日装运，招标结果定于1月6日公布。
新加坡现货市场，贸易商兴隆继昨日缺席后重返市场，吸纳更多柴油船货。
兴隆以平价从道达尔和联合石化处买入总计45万桶含硫500ppm柴油，使其本月初以来的该品级柴油的购买总量达到约450万桶，接近本月所有同品级柴油交易总量的70%。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 张涛)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。