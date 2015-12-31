国际油市：亚洲含硫500ppm柴油裂解价差均值创五年最低，不到14美元

路透新加坡12月31日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油裂解价差下滑至每桶10.23美元，全年均值不到14美元，创五年最低，因炼厂产能增加及需求放缓令供应过剩局面迟迟不能缓解。

2015年航煤裂解价差均值也不到每桶14美元，创2010年以来最低。

“柴油及航煤2016年的表现可能还会很差，”新加坡一位交易员称。

交易商称，全球较高的库存须有异常强劲的需求才能消化，但今年的暖冬状况增大了销售困难。

日本11月煤油销售较上年同期下降14.7%，创46年最低，因该国八大城市的平均气温要高于上年水平。

路透Eikon天气数据显示，欧洲大陆的寒冷气温持续时间将很短。

较低的直接价格并不足以提振亚洲的航煤需求。

招标方面，巴林求售至多6万吨含硫10ppm柴油，1月19日至22日装运，招标结果定于1月6日公布。

新加坡现货市场，贸易商兴隆继昨日缺席后重返市场，吸纳更多柴油船货。

兴隆以平价从道达尔和联合石化处买入总计45万桶含硫500ppm柴油，使其本月初以来的该品级柴油的购买总量达到约450万桶，接近本月所有同品级柴油交易总量的70%。(完)

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