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亚洲 | 2015年 12月 31日 星期四 17:59 BJT

东南亚股市：绝大多数年线收低，越南股市一枝独秀

马来西亚指标股指 接近持平，收盘跌0.04%，成交量降至七周低点。该指数2015年全年下跌3.9%，为连续第二年录得年线下跌。

越南指标股指 2015年涨6.12%，为四年来的最低年度涨幅。不过，今年东南亚只有越南股市年线收高。

东南亚股市年线大多收跌，反映出主要依赖出口的该地区经济体在2015年举步维艰，汤森路透东南亚股市指数 今年下跌19%。

新加坡和泰国股市跌幅居前，菲律宾、印尼和马来西亚股市今年亦下跌。只有越南股市连续第四年录得年线涨幅。

马来西亚和越南股市周五将休市。

印尼 和泰国股市 周四和周五均休市。菲律宾股市周五将休市。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 332.83 -0.24 -0.07 -18.97 410.77

新加坡 2882.73 -2.78 -0.10 -14.34 3365.15

马来西亚 1692.51 -0.63 -0.04 -3.90 1761.25

泰国 1288.02 4.24 +0.33 -14.00 1497.67

印尼 4593.01 23.65 +0.52 -12.13 5226.95

菲律宾 6952.08 -31.53 -0.45 -3.85 7230.57

越南 579.03 -0.42 -0.07 +6.12 545.63

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 白云/汪红英；审校 孙茉莉/张涛)

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