东南亚股市：绝大多数年线收低，越南股市一枝独秀

标题新闻：美国官员称，迹象显示朝鲜可能在准备未来数日或数周进行新的ICBM导弹发射测试
ICBM：洲际弹道导弹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
马来西亚指标股指 接近持平，收盘跌0.04%，成交量降至七周低点。该指数2015年全年下跌3.9%，为连续第二年录得年线下跌。
越南指标股指 2015年涨6.12%，为四年来的最低年度涨幅。不过，今年东南亚只有越南股市年线收高。
东南亚股市年线大多收跌，反映出主要依赖出口的该地区经济体在2015年举步维艰，汤森路透东南亚股市指数 今年下跌19%。
新加坡和泰国股市跌幅居前，菲律宾、印尼和马来西亚股市今年亦下跌。只有越南股市连续第四年录得年线涨幅。
马来西亚和越南股市周五将休市。
印尼 和泰国股市 周四和周五均休市。菲律宾股市周五将休市。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 332.83 -0.24 -0.07 -18.97 410.77
新加坡 2882.73 -2.78 -0.10 -14.34 3365.15
马来西亚 1692.51 -0.63 -0.04 -3.90 1761.25
泰国 1288.02 4.24 +0.33 -14.00 1497.67
印尼 4593.01 23.65 +0.52 -12.13 5226.95
菲律宾 6952.08 -31.53 -0.45 -3.85 7230.57
越南 579.03 -0.42 -0.07 +6.12 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 白云/汪红英；审校 孙茉莉/张涛)
ICBM：洲际弹道导弹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 美国公布强劲数据后美元上涨 * 欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元下滑，之后反弹 * 美元兑加元和日圆守住涨幅 (新增收盘汇率表格) 路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国 经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。 在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要 进一步货币政策的扶助。 欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长 。 在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受 到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。 随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘， 欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。 “都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称 ，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的