《全球汇市》美元指数2015年收官料涨9%，人民币企稳

离岸人民币兑美元 也似乎企稳，报6.5700，周三曾短暂冲破6.60，为2011年下半年以来首见。

过去一个月许多大型银行发布的年度展望中，都提到大幅走软的人民币将是2016年主要交易的货币之一。

“大家对追高人民币都有点不安，”一家跨国银行驻伦敦的交易员说。“那样做明显有风险，就像本月早前发生的情况那样，中国当局决定将汇率向相反方向打压数日，以震慑那些投机者。”

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0923 1.0929 -0.05 -9.70 1.2097

美元/日圆 120.36 120.49 -0.11 +0.57 119.68

欧元/日圆 131.49 131.75 -0.20 -9.17 144.77

美元/瑞郎 0.9901 0.9881 +0.20 -0.40 0.9941

英镑/美元 1.4825 1.4812 +0.09 -4.80 1.5573

美元/加元 1.3883 1.3877 +0.04 +19.50 1.1618

澳元/美元 0.7316 0.7283 +0.45 -10.43 0.8168

新西兰元/美元 0.6860 0.6835 +0.37 -12.02 0.7797

欧元/瑞郎 1.0817 1.0807 +0.09 -10.05 1.2026

欧元/英镑 0.7365 0.7373 -0.11 -5.03 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.1705 9.2025 -0.35 -3.15 9.4688

美元/挪威克朗 8.7980 8.7807 +0.20 +17.75 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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