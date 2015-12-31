《全球汇市》美元指数2015年收官料涨9%，人民币企稳

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
离岸人民币兑美元 也似乎企稳，报6.5700，周三曾短暂冲破6.60，为2011年下半年以来首见。
过去一个月许多大型银行发布的年度展望中，都提到大幅走软的人民币将是2016年主要交易的货币之一。
“大家对追高人民币都有点不安，”一家跨国银行驻伦敦的交易员说。“那样做明显有风险，就像本月早前发生的情况那样，中国当局决定将汇率向相反方向打压数日，以震慑那些投机者。”
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0923 1.0929 -0.05 -9.70 1.2097
美元/日圆 120.36 120.49 -0.11 +0.57 119.68
欧元/日圆 131.49 131.75 -0.20 -9.17 144.77
美元/瑞郎 0.9901 0.9881 +0.20 -0.40 0.9941
英镑/美元 1.4825 1.4812 +0.09 -4.80 1.5573
美元/加元 1.3883 1.3877 +0.04 +19.50 1.1618
澳元/美元 0.7316 0.7283 +0.45 -10.43 0.8168
新西兰元/美元 0.6860 0.6835 +0.37 -12.02 0.7797
欧元/瑞郎 1.0817 1.0807 +0.09 -10.05 1.2026
欧元/英镑 0.7365 0.7373 -0.11 -5.03 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.1705 9.2025 -0.35 -3.15 9.4688
美元/挪威克朗 8.7980 8.7807 +0.20 +17.75 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜/刘秀红/孙茉莉/白云/高琦/汪红英/蔡美珍/)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
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路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。