台湾金融：明年起银行可透过国际金融业务分行发行外币定存单--金管会

路透台北12月31日 - 台湾金管会周四表示，为扩大银行国际金融业务分行(OBU)业务范畴，明年起开放银行可透过国际金融业务分行发行外币可转让定期存单（NCD）；官员表示，因OBU具免税特性，估计市场能够更加活络。

目前台湾的指定银行(DBU)已可承做外币可转让定期存单，但因仍有税负，市场目前并不够活络。官员表示，OBU开放后，未来寿险公司、境外的保管机构以及外资投资(FINI)应有意愿参与市场，大大增加市场的活络。

目前OBU所发行外币NCD之销售对象(包含次级市场的转让对象)，以的个人、法人、政府机关或境内外金融机构为限。

金管会表示，银行透过OBU发行外币NCD，应检附年度发行计画向金管会申请许可，并于首次发行后一周内，将发行金额及发行条件函报本会备查，经许可之发行额度，得于一年内循环发行。