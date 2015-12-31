台湾金融：明年起银行可透过国际金融业务分行发行外币定存单--金管会

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透台北12月31日 - 台湾金管会周四表示，为扩大银行国际金融业务分行(OBU)业务范畴，明年起开放银行可透过国际金融业务分行发行外币可转让定期存单（NCD）；官员表示，因OBU具免税特性，估计市场能够更加活络。
目前台湾的指定银行(DBU)已可承做外币可转让定期存单，但因仍有税负，市场目前并不够活络。官员表示，OBU开放后，未来寿险公司、境外的保管机构以及外资投资(FINI)应有意愿参与市场，大大增加市场的活络。
目前OBU所发行外币NCD之销售对象(包含次级市场的转让对象)，以的个人、法人、政府机关或境内外金融机构为限。
金管会表示，银行透过OBU发行外币NCD，应检附年度发行计画向金管会申请许可，并于首次发行后一周内，将发行金额及发行条件函报本会备查，经许可之发行额度，得于一年内循环发行。
金管会表示，次开放使银行得依实际需求及规画，选择在DBU及OBU发行外币NCD，除可提供境外客户客制化资金调度工具，兼顾资金流动性及收益性，银行并增加外币资金调度之灵活度，透过稳定资来源发展其他业务，增进经营绩效。货币市场交易工具之增加亦可提升票券市场深度及广度。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。