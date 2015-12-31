台湾金融：明年一季底境内REITs将可投资海外REITs、不动产--金管会

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透台北12月31日 - 台湾金管会周四称为了活络不动产投资信托(REITs)市场、扩增投资理财管道，决议开放台湾REITs可投资国外REITs及国外不动产，预计明年第一季底实施。
金管会为保障境内REITs投资人权益，已研议相关配套措施，包括投资海外REITs占比不得超过基金净资产价值25%，以及投资海外REITs、不动产合计不得达基金净资产价值50%。
“等相关法规通过，预计最快(明年)第一季底实施。”一位金管会相关业务官员说。
此外，此次金管会开放投资国外不动产部分有多项配套措施，首先是开放境内REITs可透过100%持有特殊目的公司股权方式投资海外不动产，受托机构可藉由这种方式投资海外不动产。
金管会指出，近年来不动产市场存在"高房价、低租金"的现象，致不动产投资信托(REITs)收益率偏低，已有三档REITs完成清算，目前市场仅存5档REITs，才会决议开放REITS投资海外不动产。(完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。