台湾金融：明年一季底境内REITs将可投资海外REITs、不动产--金管会

路透台北12月31日 - 台湾金管会周四称为了活络不动产投资信托(REITs)市场、扩增投资理财管道，决议开放台湾REITs可投资国外REITs及国外不动产，预计明年第一季底实施。

金管会为保障境内REITs投资人权益，已研议相关配套措施，包括投资海外REITs占比不得超过基金净资产价值25%，以及投资海外REITs、不动产合计不得达基金净资产价值50%。

“等相关法规通过，预计最快(明年)第一季底实施。”一位金管会相关业务官员说。

此外，此次金管会开放投资国外不动产部分有多项配套措施，首先是开放境内REITs可透过100%持有特殊目的公司股权方式投资海外不动产，受托机构可藉由这种方式投资海外不动产。

金管会指出，近年来不动产市场存在"高房价、低租金"的现象，致不动产投资信托(REITs)收益率偏低，已有三档REITs完成清算，目前市场仅存5档REITs，才会决议开放REITS投资海外不动产。(完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)